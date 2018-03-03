Экологическое объединение Nabu подало судебный иск на решение властей земли Мекленбург – Передняя Померания разрешить строительство трубопровода в территориальных водах ФРГ. Прокладку газопровода у берегов Германии могут начать уже в мае Фото: EPA Экологи подали иск в Высший административный суд земли Мекленбург – Передняя Померания против решения горного управления немецкого города Штральзунд разрешить прокладку трубопровода в территориальных водах ФРГ. Отмечается, что начало работ запланировали на май.Объединение указывает, что в Балтийском море "Северный поток – 2" будет проходить через природоохранные зоны и представляет опасность для жизни многих животных. Иск также связан с рядом процедурных ошибок, которые якобы допустили местные власти.Проект "Северный поток – 2", возглавляемый бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, предусматривает строительство двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Действующий газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток протяженностью 1224 км с пропускной способностью 27,5 млрд м³ каждая. Он проходит по дну Балтийского моря. "Газпром" начал поставки по этому газопроводу в 2012 году.В декабре 2015 года президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что проект второй очереди газопровода "Северный поток" не соответствует энергетическим правилам ЕС (Третьему энергетическому пакету) и подрывает роль Украины как транзитера газа.В марте 2016 года восемь стран Евросоюза (Венгрия, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Эстония и Литва) подписали обращение в Еврокомиссию с протестом против проекта газопровода. В то же время его строительство поддерживают Германия, Франция, Австрия и Нидерланды, писала "Немецкая волна". Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в ЕС нет единодушного согласия касательно переговоров с Россией по "Северному потоку – 2".17 февраля 2018 года канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что не видит в газопроводе угрозы для энергетической безопасности Европы.Начать строительство второй очереди "Северного потока" длиной 1200 км планируют в 2018 году. Ориентировочная стоимость проекта – €9,5 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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