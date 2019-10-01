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|Продаётся всё: правительство хочет разрешить продажу земли иностранцам
|01.10.2019 08:14
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Концепция, подготовленная министром экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым, говорит о том, что реформа рынка земли предусматривает дозволение на приобретение в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения иностранцами при определенных условиях.
Презентация концепции была
Так,
Кроме того, предлагается, что "Кабинет министров будет наделен полномочиями запрещать приобретение в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных ближе, чем 30 км к государственной границе Украины для юридических лиц, чей конечный бенефициарный хозяин (контроллер) является иностранцем или лицом без гражданства".
Нардеп Дубинский также дал оценку концепции: "Как будет устроен рынок земли: концепция Милованова. Начал читать. По-моему, зашквар". Позже он добавил, что его источники утверждают, что "из-за слива этой концепции в Минэкономики истерика".
Как сообщалось, в случае принятия соответствующего закона открытие рынка земли состоится 1 октября 2020 года.