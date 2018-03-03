В ходе стычек под Верховной Радой протестующие подожгли шины, полиция задержала нескольких человек. Полиция проводит следственные действия около ВР в рамках расследования нескольких уголовных производств, сообщили в МВД Фото: Артем Шевченко / Facebook В ходе стычек протестующие подожгли шины, полиция задержала нескольких человек.Отмечается, что с обеих сторон есть раненые. Как сообщил изданию нардеп от "Самопомічі" Егор Соболев, двое человек тяжело пострадали.Издание также отмечает, что во время операции правоохранители обнаружили в снегу гранату. Полиция утверждает, что она принадлежит одному из задержанных. https://www.facebook.com/ukrpravda/videos/2083678591646790/ "В соответствии с постановлением суда полиция проводит следственные действия около ВР в рамках расследования нескольких уголовных производств. Препятствования этим следственным действиям прекращаются в соответствии с законом", – написал в Facebook спикер министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко. https://www.facebook.com/artem.shevchenko.9/posts/10216044750254014 Как сообщает LIGA.net, митингующие бросали взрывпакеты. По данным издания, операция по "зачистке" палаточного городка началась около 07.00, при этом правоохранители задержали порядка 50 протестующих. "Всех задержанных полицейские поставили в снег на колени и проводят досмотр личных вещей", – пишет издание. Также отмечается, что к Раде направляются несколько машин скорой помощи. 1 марта активисты убрали часть палаток, развернутых у здания Верховной Рады. Митингующие передвинули забор, ограждающий палатки в Мариинском парке, от памятника генералу Ватутину ближе к зданию парламента.Палатки у здания Верховной Рады установили еще в октябре, когда несколько политических партий и общественных движений начали всеукраинскую акцию в поддержку масштабной политической реформы. Они потребовали принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности, об антикоррупционном суде и новых избирательных правилах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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