Сводка Новостей
- В Минобороны России заявили, что США намерены развернуть у границ РФ 400 систем ПРО
- В палаточном городке под Радой произошли столкновения митингующих с полицией, есть пострадавшие
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|В палаточном городке под Радой произошли столкновения митингующих с полицией, есть пострадавшие
|03.03.2018 08:44
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https://www.facebook.com/ukrpravda/videos/2083678591646790/
"В соответствии с постановлением суда полиция проводит следственные действия около ВР в рамках расследования нескольких уголовных производств. Препятствования этим следственным действиям прекращаются в соответствии с законом", – написал в Facebook спикер министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.
https://www.facebook.com/artem.shevchenko.9/posts/10216044750254014
Как сообщает LIGA.net, митингующие бросали взрывпакеты. По данным издания, операция по "зачистке" палаточного городка началась около 07.00, при этом правоохранители задержали порядка 50 протестующих. "Всех задержанных полицейские поставили в снег на колени и проводят досмотр личных вещей", – пишет издание. Также отмечается, что к Раде направляются несколько машин скорой помощи. 1 марта активисты убрали часть палаток, развернутых у здания Верховной Рады. Митингующие передвинули забор, ограждающий палатки в Мариинском парке, от памятника генералу Ватутину ближе к зданию парламента.Палатки у здания Верховной Рады установили еще в октябре, когда несколько политических партий и общественных движений начали всеукраинскую акцию в поддержку масштабной политической реформы. Они потребовали принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности, об антикоррупционном суде и новых избирательных правилах.
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