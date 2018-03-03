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В Минобороны России заявили, что США намерены развернуть у границ РФ 400 систем ПРО
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03.03.2018 09:00
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По словам заместителя министра обороны России Александра Фомина,
США развернули системы ПРО на Аляске, в странах Балтии, в Румынии.
Минобороны России: Американские системы ПРО будут развернуты в
Южной Корее и Японии Фото: mil.ru По словам Фомина, системы уже
развернуты на Аляске, в странах Балтии, в Румынии, завершается
процесс развертывания в Польше.Он также сообщил, что в будущем
американские системы ПРО будут развернуты в Южной Корее и
Японии.Как отметил замминистра, в общей сложности будет развернуто
порядка 400 систем ПРО. По его словам, "это значительно снизит
потенциал ядерного сдерживания Российской Федерации".1 марта 2018
года во время обращения к Федеральному собранию президент России
Владимир Путин заявил, что Россия разработала новое
гиперзвуковое оружие. По его словам, авиационно-ракетный комплекс,
"не имеющий мировых аналогов", получил название "Кинжал" и с 1
декабря 2017 года приступил "к несению опытно-боевого дежурства на
аэродромах Южного военного округа (в него, в частности, входит
оккупированный Крым. – )".Также, по словам главы
Кремля, уже началось серийное производство нового ракетного
комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой
межконтинентальной ракеты "Сармат", которую оснастят "широким
спектром ядерных боеприпасов".Президент РФ рассказал
о разработке крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и
"практически неограниченной дальностью полета", которая пока не
имеет названия, но была проверена на полигоне в конце 2017 года.Во
время выступления Путина показали видео с пробными запусками
ракет и анимационные ролики с моделированием поражения
условных целей.В Белом
доме и Пентагоне заверили, что заранее знали об
указанных разработках и полностью подготовлены для защиты от любых
угроз. Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер
Нойерт отметила, что РФ нарушает Договор о
ликвидации ракет средней и малой дальности с 2014 года.
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