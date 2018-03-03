По словам заместителя министра обороны России Александра Фомина, США развернули системы ПРО на Аляске, в странах Балтии, в Румынии. Минобороны России: Американские системы ПРО будут развернуты в Южной Корее и Японии Фото: mil.ru По словам Фомина, системы уже развернуты на Аляске, в странах Балтии, в Румынии, завершается процесс развертывания в Польше.Он также сообщил, что в будущем американские системы ПРО будут развернуты в Южной Корее и Японии.Как отметил замминистра, в общей сложности будет развернуто порядка 400 систем ПРО. По его словам, "это значительно снизит потенциал ядерного сдерживания Российской Федерации".1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что Россия разработала новое гиперзвуковое оружие. По его словам, авиационно-ракетный комплекс, "не имеющий мировых аналогов", получил название "Кинжал" и с 1 декабря 2017 года приступил "к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа (в него, в частности, входит оккупированный Крым. – )".Также, по словам главы Кремля, уже началось серийное производство нового ракетного комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат", которую оснастят "широким спектром ядерных боеприпасов".Президент РФ рассказал о разработке крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и "практически неограниченной дальностью полета", которая пока не имеет названия, но была проверена на полигоне в конце 2017 года.Во время выступления Путина показали видео с пробными запусками ракет и анимационные ролики с моделированием поражения условных целей.В Белом доме и Пентагоне заверили, что заранее знали об указанных разработках и полностью подготовлены для защиты от любых угроз. Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт отметила, что РФ нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности с 2014 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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