Появилось видео, на котором народный депутат Николай Тищенко во время акции предпринимателей на Банковойпотребовал защиты у полиции, после того, как к нему прикоснулись две митингующие женщины. Соответствующее видео опубликовал в Facebook блогер Евгений Хурсин.

"Сегодня слуге народа, Николаю Тищенко во время митинга нанесли тяжкие прикосновения две женщины из толпы, после чего он потребовал от полиции защитить его от народа", - написал он под видео.

Как сообщалось, в понедельник, 30 сентября, в Киеве возле Офиса президента митингуют бизнесмены, которые выступают против новых налоговых законов.

Напомним, в пятницу, 20 сентября, на заседании Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №1073, также депутаты поддержали в целом законопроект №1053-1. В совокупности документы вводят с 1 октября 2020 года компенсацию покупателю стоимости покупки в случае выявления нарушения при проведении расчетной операции.

Общие правила использования РРО для всех "единщиков" 2-4 группы начнут действовать с 1 января 2021 года, одновременно с увеличением граничного объема дохода налогоплательщиков второй группы с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн. РРО не будет применяться плательщиками единого налога первой группы.

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