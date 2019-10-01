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|Слуга народа пожаловался в полицию на то, что к нему прикоснулись представители народа
|01.10.2019 08:52
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Появилось видео, на котором народный депутат Николай Тищенко во время акции предпринимателей на Банковойпотребовал защиты у полиции, после того, как к нему прикоснулись две митингующие женщины. Соответствующее видео опубликовал в Facebook блогер Евгений Хурсин.
Как сообщалось, в понедельник, 30 сентября, в Киеве возле Офиса президента митингуют бизнесмены, которые выступают против новых налоговых законов.
Напомним, в пятницу, 20 сентября, на заседании Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №1073, также депутаты поддержали в целом законопроект №1053-1. В совокупности документы вводят с 1 октября 2020 года компенсацию покупателю стоимости покупки в случае выявления нарушения при проведении расчетной операции.
Общие правила использования РРО для всех "единщиков" 2-4 группы начнут действовать с 1 января 2021 года, одновременно с увеличением граничного объема дохода налогоплательщиков второй группы с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн. РРО не будет применяться плательщиками единого налога первой группы.