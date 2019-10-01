Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 30 сентября, подписал приказ О целях стратегического развития Украины на период до 2030 года, пункты которого практически полностью скопированы с документа ООН , который посвящен устойчивому развитию также на период до 2030 года.

Тест документа, который подписал глава государства, практически полностью повторяет документ Организации объединенных наций нескольколетней давености. Первым на сходство обратил внимание журналист из Одессы Юрий Ткачев, который сообщил об этом в своем канале Telegram .

Как и в документе ООН, в указе Зеленского первым пунктом идет "преодоление бедности", вторым - "преодоление голода, достижение продовольственной безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства", а третьим - "обеспечение здорового образа жизни для всех в любом возрасте".

Пункт №14 в оригинале звучит так: "Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития". В указе Зеленского он просто переведен на украинский язык.

В указе Зеленского говорится, что он направлен на "обеспечение национальных интересов Украины по устойчивому развитию экономики, гражданского общества и государства для достижения роста уровня и качества жизни населения, соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина".

Глава государства поручил Кабмину в двухмесячный срок проанализировать с привлечением ученых и экспертов прогнозные и программные документы с учетом целей стабильного развития Украины до 2030 года. Также президент распорядился создать действующую систему ежегодного мониторинга хода работ по исполнению обозначенных указом целей. Научным учреждениям страны рекомендовано учитывать президентскую инициативу при определении направлений для исследований.

Ни о какой "адаптации" сформулированных ООН целей устойчивого развития "с учетом специфики Украины", как сказано в преамбуле к документу, речи нет.

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