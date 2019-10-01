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|Работнички: у Зеленского списали "программу развития" Украины с документов ООН
|01.10.2019 09:11
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Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 30 сентября, подписал приказ О целях стратегического развития Украины на период до 2030 года, пункты которого практически полностью скопированы с
Тест документа, который подписал глава государства, практически полностью повторяет документ Организации объединенных наций нескольколетней давености. Первым на сходство обратил внимание журналист из Одессы Юрий Ткачев, который сообщил об этом в своем канале
Как и в документе ООН, в указе Зеленского первым пунктом идет "преодоление бедности", вторым - "преодоление голода, достижение продовольственной безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства", а третьим - "обеспечение здорового образа жизни для всех в любом возрасте".
В указе Зеленского говорится, что он направлен на "обеспечение национальных интересов Украины по устойчивому развитию экономики, гражданского общества и государства для достижения роста уровня и качества жизни населения, соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина".
Ни о какой "адаптации" сформулированных ООН целей устойчивого развития "с учетом специфики Украины", как сказано в преамбуле к документу, речи нет.