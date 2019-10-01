Петр Порошенко не пришел в институт в Киеве для экспертизы на полиграфе Об этом сообщает адвокат Порошенко Игорь Головань. Головань сообщил, что Порошенко не получал никаких сообщений о следственных действиях, назначенных на 1 октября. "Поэтому весь этот "полиграфический" информационный шум - пропагандистское шоу, которое выполняется управляемыми из Москвы марионетками, известными широкой публике как телеграмм-блогеры (бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей) Portnov и (директор Государственного бюро расследований Роман) Truba", - написал он. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Порошенко приглашается пройти процедуру полиграфа в Киевском институте судебных экспертиз во вторник на 10:00. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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