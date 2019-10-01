 Порошенко не явился на экспертизу детектором лжи - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Порошенко не явился на экспертизу детектором лжи
01.10.2019 10:26

Петр Порошенко не пришел в институт в Киеве для экспертизы на полиграфе

Порошенко не явился на экспертизу детектором лжи

Об этом сообщает адвокат Порошенко Игорь Головань.

Головань сообщил, что Порошенко не получал никаких сообщений о следственных действиях, назначенных на 1 октября.

"Поэтому весь этот "полиграфический" информационный шум - пропагандистское шоу, которое выполняется управляемыми из Москвы марионетками, известными широкой публике как телеграмм-блогеры (бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей) Portnov и (директор Государственного бюро расследований Роман) Truba", - написал он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Порошенко приглашается пройти процедуру полиграфа в Киевском институте судебных экспертиз во вторник на 10:00.

 

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->