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|Порошенко не явился на экспертизу детектором лжи
|01.10.2019 10:26
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Петр Порошенко не пришел в институт в Киеве для экспертизы на полиграфе
Об этом сообщает адвокат Порошенко Игорь Головань.
Головань сообщил, что Порошенко не получал никаких сообщений о следственных действиях, назначенных на 1 октября.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Порошенко приглашается пройти процедуру полиграфа в Киевском институте судебных экспертиз во вторник на 10:00.