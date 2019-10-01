Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал Программу правительства так же как прежний премьер Владимир Гройсман называл в 2017 году бюджет.

Так, сообщается, что Владимир Гройсман назвал бюджет на 2017 год "человекоцентрическим". А в понедельник нынешний премьер-министр Гончарук написал, что на человекоцентричности главный выговор Программы действий правительства.



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