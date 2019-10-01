 Гончарук обозвал Программу своего Кабмина, как Гройсман называл бюджет - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Гончарук обозвал Программу своего Кабмина, как Гройсман называл бюджет
01.10.2019 11:03

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал Программу правительства так же как прежний премьер Владимир Гройсман называл в 2017 году бюджет.

Гончарук обозвал Программу своего Кабмина, как Гройсман называл бюджет

Так, сообщается, что Владимир Гройсман назвал бюджет на 2017 год "человекоцентрическим". А в понедельник нынешний премьер-министр Гончарук написал, что на человекоцентричности главный выговор Программы действий правительства.
 

"Я знаю, какой будет следующая власть. 
 

 

Критерии отбора 
 

 

Возраст, пол - 45+, мужчина 
 

 

Опыт работы - где угодно, с кем угодно, только не в грантоедах и активистах 
 

 

Репутация - где угодно, с кем угодно, только не в грантоедах и активистах, плюс - обязательный опыт с людьми, которые что-то построили или произвели, то есть с украинскими олигархами. 
 

 

Навыки: отсутсвие опыта рисования программ и концепций, участие в конференциях, круглых столах и кофе-брейках." - Заявила журналист Светлана Крюкова. 

 

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