Министерство образования и науки Украины разослало письмо-разъяснение, что с 5 марта учебные заведения страны могут "спокойно" работать в обычном режиме, сообщила глава МОН Лилия Гриневич. Гриневич: Учебные заведения спокойно могут работать в обычном режиме Фото: Bogdan Bortakov / Facebook "Дополнительные "каникулы" не состоялось – проблема с газоснабжением решена, следовательно с понедельника учебные заведения спокойно могут работать в обычном режиме. Соответствующее решение принял Кризисный комитет, а Министерство образования и науки Украины уже разослало всем письмо-разъяснение", – написала она.Гриневич подчеркнула, что решение о возобновлении работы принимают сами вузы и местные органы власти, к сфере управления которых относятся детсады, школы и профтехучилища. https://www.facebook.com/liliya.grynevych/posts/1837871972923506 Сегодня стало известно, что Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины решил снять ограничения на газоснабжение учебных заведений и обратился в МОН с предложением восстановить их работу.В рамках экономии потребления газа в Украине детсадам, школам и вузам рекомендовали приостановить работу до 6 марта включительно. По словам главы Минэнергоугля Игоря Насалика, был дисбаланс потребления газа в 15–20 млн м³ в сутки. Министерство ожидало, что плановое газоснабжение будет восстановлено после 5–6 марта.28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" выплатить НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.В результате двух арбитражных споров между компаниями и с учетом удовлетворенных требований российской стороны "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.1 марта стало известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в Украину.В "Нафтогазі" расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков."Укртрансгаз" сообщил, что 1 марта из-за действия России давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в украинскую газотранспортную систему упало до наименьшего значения в этом году – 50,3 кгс/см², хотя транзитным контрактом предусмотрено соблюдение российской стороной давления на входной точке на газоизмерительной станции "Суджа" в диапазоне 60–65 кгс/см². Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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