Сводка Новостей
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|"Дополнительные каникулы не состоялись". Гриневич подтвердила, что школы могут возобновить учебный процесс 5 марта
|03.03.2018 18:15
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Сегодня стало известно, что Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины решил снять ограничения на газоснабжение учебных заведений и обратился в МОН с предложением восстановить их работу.В рамках экономии потребления газа в Украине детсадам, школам и вузам рекомендовали приостановить работу до 6 марта включительно. По словам главы Минэнергоугля Игоря Насалика, был дисбаланс потребления газа в 15–20 млн м³ в сутки. Министерство ожидало, что плановое газоснабжение будет восстановлено после 5–6 марта.28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" выплатить НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.В результате двух арбитражных споров между компаниями и с учетом удовлетворенных требований российской стороны "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.1 марта стало известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в Украину.В "Нафтогазі" расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков."Укртрансгаз" сообщил, что 1 марта из-за действия России давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в украинскую газотранспортную систему упало до наименьшего значения в этом году – 50,3 кгс/см², хотя транзитным контрактом предусмотрено соблюдение российской стороной давления на входной точке на газоизмерительной станции "Суджа" в диапазоне 60–65 кгс/см².
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