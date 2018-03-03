По данным "Украинской правды", первый вице-президент Федерации футбола Украины Александр Бандурко, вице-президент ФФУ Игорь Кочетов и член Исполкома ФФУ Артем Франков выступили против федерации в Спортивном арбитраже в Лозанне, где рассматривалась жалоба киевского "Динамо". Исполком заседал в Днепропетровском облсовете Фото: ffu.ua Причиной отстранения от должностей стало нарушение Кодекса этики и честной игры и Этического кодекса УЕФА.Кочетова, Бандурко и Франкова отстранили после обращения 32-х членов ФФУ.Приостановление продлится до следующего Конгресса ФФУ.Заседание Исполкома проходило в Днепропетровском облсовете."Украинская правда" связывает отстранение руководителей федерации с разбирательством вокруг неявки киевского "Динамо" в Мариуполь на матч украинской Премьер-лиги. 12 февраля на рассмотрении Спортивного арбитражного суда в Лозанне Кочетов, Бандурко и Франков выступили в качестве свидетелей со стороны "Динамо". Клуб просил отменить решение ФФУ присудить техническое поражение за неявку в Мариуполь. "Динамо" арбитраж проиграло.24 июля футбольный клуб "Динамо", ссылаясь на Министерство внутренних дел, Службу безопасности Украины и Госслужбу охраны, заявил о нецелесообразности проводить матчи в Мариуполе.Вице-президент ФК "Динамо" Андрей Мадзяновский сказал, что основной состав футбольной команды не поедет на матч в Мариуполь, запланированный на 27 августа. По его словам, если ФФУ засчитает клубу техническое поражение из-за неявки на матч, "Динамо" обжалует решение.27 августа футбольный клуб "Динамо" сообщил, что отправил руководству Федерации футбола Украины и украинской Премьер-лиги просьбу назначить новую дату поединка седьмого тура УПЛ в Мариуполе с одноименным клубом. На матч, назначенный на этот же день, киевляне не приехали.11 сентября контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) ФФУ засчитал "Динамо" техническое поражение в матче против ФК "Мариуполь". "Динамо" подало апелляцию, но проиграло и ее. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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