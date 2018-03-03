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Трех руководителей ФФУ отстранили от должностей за нарушение Этического кодекса УЕФА
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03.03.2018 18:39
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По данным "Украинской правды", первый вице-президент Федерации
футбола Украины Александр Бандурко, вице-президент ФФУ Игорь
Кочетов и член Исполкома ФФУ Артем Франков выступили против
федерации в Спортивном арбитраже в Лозанне, где рассматривалась
жалоба киевского "Динамо". Исполком заседал в Днепропетровском
облсовете Фото: ffu.ua Причиной отстранения от должностей стало
нарушение Кодекса этики и честной игры и Этического кодекса
УЕФА.Кочетова, Бандурко и Франкова отстранили после обращения 32-х
членов ФФУ.Приостановление продлится до следующего Конгресса
ФФУ.Заседание Исполкома проходило в Днепропетровском
облсовете."Украинская правда" связывает отстранение руководителей
федерации с разбирательством вокруг неявки киевского "Динамо" в
Мариуполь на матч украинской Премьер-лиги. 12 февраля на
рассмотрении Спортивного арбитражного суда в Лозанне Кочетов,
Бандурко и Франков выступили в качестве свидетелей со стороны
"Динамо". Клуб просил отменить решение ФФУ присудить техническое
поражение за неявку в Мариуполь. "Динамо" арбитраж проиграло.24
июля футбольный клуб "Динамо", ссылаясь на Министерство внутренних
дел, Службу безопасности Украины и Госслужбу охраны, заявил о
нецелесообразности проводить матчи в Мариуполе.Вице-президент ФК
"Динамо" Андрей Мадзяновский сказал, что основной состав футбольной
команды не поедет на матч в Мариуполь, запланированный на 27
августа. По его словам, если ФФУ засчитает клубу техническое
поражение из-за неявки на матч, "Динамо" обжалует решение.27
августа футбольный клуб "Динамо" сообщил, что отправил
руководству Федерации футбола Украины и украинской
Премьер-лиги просьбу назначить новую дату поединка седьмого
тура УПЛ в Мариуполе с одноименным клубом. На матч,
назначенный на этот же день, киевляне не приехали.11 сентября
контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) ФФУ засчитал "Динамо"
техническое поражение в матче против ФК "Мариуполь".
"Динамо" подало апелляцию, но проиграло и ее.
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