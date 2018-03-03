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Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в университете Мичигана
03.03.2018 18:47
Во время задержания 19-летнего Джеймса Эрика Дэвиса, который застрелил своих родителей в Центральном мичиганском университете 2 марта, никаких инцидентов не было. В Центральном мичиганском университете произошла стрельба Фото: asahp.org  19-летний Джеймс Эрик Дэвис задержан. Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.Его заметили после полуночи 3 марта, во время задержания никаких инцидентов не было.Стрельба в университете произошла 2 марта, погибло два человека. В пресс-службе отметили, что жертвы – родители стрелка.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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