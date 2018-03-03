Во время задержания 19-летнего Джеймса Эрика Дэвиса, который
застрелил своих родителей в Центральном мичиганском университете 2
марта, никаких инцидентов не было. В Центральном мичиганском
университете произошла стрельба Фото: asahp.org 19-летний
Джеймс Эрик Дэвис задержан. Об этом сообщила пресс-служба
учебного заведения.Его заметили после полуночи 3 марта, во время
задержания никаких инцидентов не было.Стрельба в университете
произошла 2 марта, погибло два человека. В пресс-службе отметили,
что жертвы – родители стрелка.
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