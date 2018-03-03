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Глава МВД Словакии заявил, что не уйдет в отставку в связи с делом об убийстве журналиста Куцяка
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03.03.2018 18:55
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Министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк сказал, что сейчас
хочет сосредоточиться на раскрытии убийства журналиста Яна Куцяка и
его невесты. Калинак заявил, что не уйдет в отставку Фото: EPA Он
заявил, что хочет сосредоточиться на раскрытии двойного
убийства."Для меня самое главное выяснить, кто и почему", –
сказал Калиняк.Министр не ответил на вопрос, как получилось, что
правительство работало с людьми, контактирующими с фигурантами
последнего расследования Куцяка."Это говорит лишь о том, что
полиция не информирует о своей деятельности. Полиция не действует в
политической повестке… Она действует без политиков, чтобы политики
не говорили, что надо делать и что не надо", – сказал
он.27-летнего автора журналистских расследований Куцяка и его
подругу Мартину Кушнирову нашли убитыми вечером 25
февраля в их доме в поселке Велька Мача, близко от Трнавы.
Причиной смерти стали огнестрельные ранения: пуля попала журналисту
в грудь, его девушке – в голову.26 февраля в центре Братиславы
прошла акция памяти журналиста.Подозреваемый в
убийстве журналиста и его подруги был задержан 28
февраля. Полиция изъяла оружие, из которого, вероятно, застрелили
Куцяка и Кушнирову.
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