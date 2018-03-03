Министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк сказал, что сейчас хочет сосредоточиться на раскрытии убийства журналиста Яна Куцяка и его невесты. Калинак заявил, что не уйдет в отставку Фото: EPA Он заявил, что хочет сосредоточиться на раскрытии двойного убийства."Для меня самое главное выяснить, кто и почему", – сказал Калиняк.Министр не ответил на вопрос, как получилось, что правительство работало с людьми, контактирующими с фигурантами последнего расследования Куцяка."Это говорит лишь о том, что полиция не информирует о своей деятельности. Полиция не действует в политической повестке… Она действует без политиков, чтобы политики не говорили, что надо делать и что не надо", – сказал он.27-летнего автора журналистских расследований Куцяка и его подругу Мартину Кушнирову нашли убитыми вечером 25 февраля в их доме в поселке Велька Мача, близко от Трнавы. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: пуля попала журналисту в грудь, его девушке – в голову.26 февраля в центре Братиславы прошла акция памяти журналиста.Подозреваемый в убийстве журналиста и его подруги был задержан 28 февраля. Полиция изъяла оружие, из которого, вероятно, застрелили Куцяка и Кушнирову. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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