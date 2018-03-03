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|НБУ: Купюра в 500 гривен подделывают чаще всего
|03.03.2018 18:56
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В НБУ говорят, что по итогам 2017 уровень подделки банкнот национальной валюты является относительно низкимСамой популярной банкнотой для подделки мошенниками в 2017 году стала купюра в 500 гривен.
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"В основном это банкноты старого образца 2006 года. Их количество составляет 61% от общего количества изъятых подделок национальной валюты", - говорится в сообщении на сайте Нацбанка.
Согласно данным НБУ, купюру номиналом 200 гривен подделывают реже, чем купюры 100 и 50 гривен. Среди изъятых из обращения банкнот 200-гривневые купюры составляют семь процентов, 50-гривневые - 13 процентов, 100-гривневые - 17 процентов.
"Другие изъяты из обращения поддельные банкноты номиналами 1 грн, 2 грн, 5 грн, 10 грн и 20 грн составляют 2%", - добавили в НБУ.
Преимущественно (81%) поддельные банкноты гривны изготавливали с использованием копировальной или компьютерной техники, в частности, струйных и лазерных принтеров.
Чаще только обнаружены поддельные банкноты сбывали в заведениях быстрого питания, супермаркетах и метрополитене. В 2017 году также были случаи попадания подделок в кассы банков через банкоматы с функцией приема наличных.
Как уточнили в Нацбанке, по итогам 2017 уровень подделки банкнот национальной валюты является относительно низким.
"Количество изъятых из обращения в банковской системе Украины поддельных банкнот гривны в прошлом году составила 0,00036% от общего количества наличности, находящейся в денежном обращении. То есть, на один миллион настоящих банкнот гривны приходилось около 3,6 шт. Подделок. Для сравнения, в странах Евросоюза по итогам 2017 этот показатель составлял примерно 33 шт. поддельных банкнот евро", - отметили в НБУ.
Напомним, что Нацбанк Украины в 2017 году осуществил 1018 проверок пунктов обмена валют, обнаружив 115 нелегально работающих обменников.
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