Документ вступит в силу через 90 дней

"В день 26-й годовщины вступления Казахстана в Организацию Объединенных Наций состоялась официальная церемония подписания Республикой Казахстан Договора о запрещении ядерного оружия. Договор был подписан Постоянным Представителем Казахстана в ООН Кайратом Умаровым", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Казахстана.

Договор о запрещении ядерного оружия принято 7 июля 2017 при поддержке 122 стран-членов ООН. Этот документ стал итогом двух сессий Конференции ООН, которые произошли в марте и июне-июле 2017 года в Нью-Йорке, о переговорах по созданию документа о запрете ядерного оружия, который ведет к ее полного уничтожения.

Казахстан стал 57-м государством-подписантом Договора. Документ вступит в силу через 90 дней.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил о создании новой российской ракеты с ядерной энергоустановкой.