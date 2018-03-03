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|Казахстан подписал Договор о запрещении ядерного оружия
|03.03.2018 19:04
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Документ вступит в силу через 90 днейПредставитель Республики Казахстан в ООН подписал Договор о запрещении ядерного оружия.
Фото: financialtribune.com
"В день 26-й годовщины вступления Казахстана в Организацию Объединенных Наций состоялась официальная церемония подписания Республикой Казахстан Договора о запрещении ядерного оружия. Договор был подписан Постоянным Представителем Казахстана в ООН Кайратом Умаровым", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Казахстана.
Договор о запрещении ядерного оружия принято 7 июля 2017 при поддержке 122 стран-членов ООН. Этот документ стал итогом двух сессий Конференции ООН, которые произошли в марте и июне-июле 2017 года в Нью-Йорке, о переговорах по созданию документа о запрете ядерного оружия, который ведет к ее полного уничтожения.
Казахстан стал 57-м государством-подписантом Договора. Документ вступит в силу через 90 дней.
Напомним, что президент России Владимир Путин заявил о создании новой российской ракеты с ядерной энергоустановкой.
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