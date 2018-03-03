Фотографии с разгона правоохранителями палаточного городка в Киеве напоминают зверства четырехлетней давности, отметил нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем. Задержанных в палаточном городке ставили на колени Фото: Mustafa Nayyem / Facebook "Я извиняюсь, а вот это зачем? Это в каких инструкциях прописано – ставить задержанных на колени и позировать на камеры, держа людей за шиворот, как скот?! И как после этого мы хотим, чтобы люди относились к полиции? Нет, я понимаю, что была злость за избитых полицейских; понимаю и осуждаю атаки на патрульных, но это же не джунгли, а страна, общество и органы власти", – написал он.По мнению нардепа, одна фотография "навевает вспоминания зверств четырехлетней давности"."Буду инициировать проведение специального расследования этих фактов в рамках парламентского контроля. Реформы делаются не для чиновников, не для политиков и не на пару месяцев. Мы меняем систему для людей, за деньги общества и на многие годы. Если чиновники и политики не в состоянии сберечь достигнутое, за это надо нести ответственность", – заявил Найем.Он также выступил с предложением инициировать отчет силовиков на внеочередном заседании Верховной Рады."Впереди полтора года до выборов, ситуация может значительно ухудшится, и останавливать такие проявления надо сейчас", – считает Найем. https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/10212068184445949 Утром 3 марта 2018 года возле палаточного городка под Верховной Радой в Киеве произошли столкновения между полицией и протестующими. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что правоохранители задержали более 100 митингующих. В движении "Визволення" проинформировали, что 3 марта были госпитализированы 11 активистов. В МВД сообщили о семерых пострадавших правоохранителях.В полиции заявили, что во время следственных действий возле Верховной Рады изъяли девять гранат РГД-5, "коктейли Молотова" и пять дымовых мин.Правоохранители подчеркнули, что действовали по решению суда в рамках уголовных производств о попытке штурма Октябрьского дворца 17 декабря 2017 года и по факту столкновений активистов с полицейскими 27 февраля 2018 года.Палатки у здания Верховной Рады установили в октябре 2017 года, когда несколько политических партий и общественных движений начали всеукраинскую акцию в поддержку масштабной политической реформы. Они потребовали принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности, антикоррупционном суде и новых избирательных правилах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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