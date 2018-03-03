Сводка Новостей
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|Найем: В каких инструкциях прописано – ставить задержанных на колени и позировать на камеры, держа людей за шиворот?
|03.03.2018 19:11
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Утром 3 марта 2018 года возле палаточного городка под Верховной Радой в Киеве произошли столкновения между полицией и протестующими. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что правоохранители задержали более 100 митингующих. В движении "Визволення" проинформировали, что 3 марта были госпитализированы 11 активистов. В МВД сообщили о семерых пострадавших правоохранителях.В полиции заявили, что во время следственных действий возле Верховной Рады изъяли девять гранат РГД-5, "коктейли Молотова" и пять дымовых мин.Правоохранители подчеркнули, что действовали по решению суда в рамках уголовных производств о попытке штурма Октябрьского дворца 17 декабря 2017 года и по факту столкновений активистов с полицейскими 27 февраля 2018 года.Палатки у здания Верховной Рады установили в октябре 2017 года, когда несколько политических партий и общественных движений начали всеукраинскую акцию в поддержку масштабной политической реформы. Они потребовали принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности, антикоррупционном суде и новых избирательных правилах.
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