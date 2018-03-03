Подразделения украинской армии, по информации штаба, соблюдают перемирие

"С начала сегодняшних суток режим тишины продолжает сохраняться вдоль всей линии соприкосновения. По состоянию на 18:00 обстрелов в сторону наших позиций не зафиксировано", - сообщают в пресс-центре штаба АТО.

Подразделения украинской армии, по информации штаба, неуклонно придерживаются Минских договоренностей.

"Ситуация в районе проведения АТО на территории Луганской и Донецкой областей находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Наши военнослужащие, выполняющие задачи на первой линии обороны находятся на своих постах, укрепляют позиции и наблюдают за противником", - заключают в пресс-центре штаба АТО .

Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, еще двое получили ранения.

В трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе объявили о полном и бессрочном перемирии с 5 марта.