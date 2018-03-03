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|На линии соприкосновения сохраняется режим тишины, - штаб АТО
|03.03.2018 19:12
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Подразделения украинской армии, по информации штаба, соблюдают перемириеС полуночи 3 марта штаб АТО не зафиксировал ни одного обстрела со стороны боевиков на Донбассе.
Фото: gettyimages.com
"С начала сегодняшних суток режим тишины продолжает сохраняться вдоль всей линии соприкосновения. По состоянию на 18:00 обстрелов в сторону наших позиций не зафиксировано", - сообщают в пресс-центре штаба АТО.
Подразделения украинской армии, по информации штаба, неуклонно придерживаются Минских договоренностей.
"Ситуация в районе проведения АТО на территории Луганской и Донецкой областей находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Наши военнослужащие, выполняющие задачи на первой линии обороны находятся на своих постах, укрепляют позиции и наблюдают за противником", - заключают в пресс-центре штаба АТО .
Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, еще двое получили ранения.
В трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе объявили о полном и бессрочном перемирии с 5 марта.
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