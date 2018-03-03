Погода, Новости, загрузка...
МОН советует учебным заведениям возобновить работу
03.03.2018 19:20
МОН советует учебным заведениям возобновить работу
Все учебные заведения должны работать в обычном режиме
С понедельника, 5 марта, все учебные заведения - детсады, школы, профессионально-технические учебные заведения и вузы - могут возобновить работу.
МОН советует учебным заведениям возобновить работу Фото: pixabay.com
Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.
 
"Принимая во внимание решение Кризисного комитета, Министерство образования и науки Украины направило соответствующее письмо-разъяснение всем вузам, а также местным органам самоуправления, в сфере управления которых находятся другие учебные заведения", - отметили в министерстве.
 
В письме, в частности, говорится, что исключение могут составлять те заведения, которые не работают по причинам, не относящихся газоснабжения. Например, такой причиной может быть карантин или другие обстоятельства.
 
"Также обращаем ваше внимание, что непосредственное решение о приостановлении или возобновлении работы высших учебных заведений принимает само заведение в пределах своей автономии. Соответствующие решения также должны принять и органы местного самоуправления, к сфере управления которых относятся другие учебные заведения", - отметили в МОН.

МОН советует учебным заведениям возобновить работу Фото: mon.gov.ua

Напомним, 1 марта глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украину в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, и предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта.
 
Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа из-за дисбаланса в 15-20 млн кубов в сутки и в частности поручило полностью остановить работу в дошкольных учебных заведениях, школах и высших учебных заведениях сроком до 6 марта.
 
Сегодня, 3 марта, глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев показал, как откликнулись украинцы по просьбе "Нафтогаза" прикрутить батареи ради экономии.
 
Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности принял решение о снятии ограничения по газоснабжению учебных заведений Украины.

 

  • "Нафтогаз" предлагает ввести ограничения на потребление газа
  • Из-за недостатка газа в Украине закрывают все учебные заведения
  • Коболев показал, сколько газа украинцы сэкономили за сутки, - ТАБЛИЦА
  • Кризисный комитет при Минэнергоугля снял ограничения по газоснабжению учебных заведений

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить