Все учебные заведения должны работать в обычном режиме

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

"Принимая во внимание решение Кризисного комитета, Министерство образования и науки Украины направило соответствующее письмо-разъяснение всем вузам, а также местным органам самоуправления, в сфере управления которых находятся другие учебные заведения", - отметили в министерстве.

В письме, в частности, говорится, что исключение могут составлять те заведения, которые не работают по причинам, не относящихся газоснабжения. Например, такой причиной может быть карантин или другие обстоятельства.

"Также обращаем ваше внимание, что непосредственное решение о приостановлении или возобновлении работы высших учебных заведений принимает само заведение в пределах своей автономии. Соответствующие решения также должны принять и органы местного самоуправления, к сфере управления которых относятся другие учебные заведения", - отметили в МОН.

Фото: mon.gov.ua