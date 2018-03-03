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Полторак: Руководство РФ продолжает искать пути, чтобы превратить агрессию на Донбассе в замороженный конфликт
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03.03.2018 19:27
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РФ и боевики на Донбассе отказываются выполнять Минские соглашения,
отметил министр обороны Украины Степан Полторак. Полторак: На
Донбассе не выполнен первый пункт, который является основой всех
пунктов договоренностей – не прекращен огонь Фото: Степан
Полторак / Facebook "Руководство РФ продолжает искать пути, чтобы
агрессию, которую они организовали, превратить в замороженный
конфликт. Предложения, которые дал президент РФ Путин относительно
введения миротворческих сил под эгидой ООН, как раз и являются
одним из решений, как заморозить, а не разрешить этот
конфликт", – сказал Полторак.Он отметил, что РФ и боевики на
Донбассе отказываются выполнять Минские соглашения."Практически
четыре года РФ и террористические группировки, сформированные ею в
Донецке и Луганске, не выполняют свои обязательства, которые они
взяли в Минске. Не выполнен первый пункт, который является основой
всех пунктов договоренностей – не прекращен огонь. Это та
основа, после выполнения которой можно двигаться дальше. К
сожалению, этого не достигнуто, есть отдельные случаи, когда
количество обстрелов минимальное, но, в основном, режим прекращения
огня не поддерживается", – сказал министр.Вооруженный конфликт
на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия
ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.Минские соглашения, регламентирующие согласие конфликта на
Донбассе, были подписаны в феврале 2015 года. Они предполагают
прекращение огня, отвод тяжелой техники от линии соприкосновения,
освобождение всех заложников, а также восстановление полного
контроля над государственной границей со стороны правительства
Украины в Донецкой и Луганской областях. Ни один пункт
соглашений полностью пока не выполнен.
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