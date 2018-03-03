РФ и боевики на Донбассе отказываются выполнять Минские соглашения, отметил министр обороны Украины Степан Полторак. Полторак: На Донбассе не выполнен первый пункт, который является основой всех пунктов договоренностей – не прекращен огонь Фото: Степан Полторак / Facebook "Руководство РФ продолжает искать пути, чтобы агрессию, которую они организовали, превратить в замороженный конфликт. Предложения, которые дал президент РФ Путин относительно введения миротворческих сил под эгидой ООН, как раз и являются одним из решений, как заморозить, а не разрешить этот конфликт", – сказал Полторак.Он отметил, что РФ и боевики на Донбассе отказываются выполнять Минские соглашения."Практически четыре года РФ и террористические группировки, сформированные ею в Донецке и Луганске, не выполняют свои обязательства, которые они взяли в Минске. Не выполнен первый пункт, который является основой всех пунктов договоренностей – не прекращен огонь. Это та основа, после выполнения которой можно двигаться дальше. К сожалению, этого не достигнуто, есть отдельные случаи, когда количество обстрелов минимальное, но, в основном, режим прекращения огня не поддерживается", – сказал министр.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Минские соглашения, регламентирующие согласие конфликта на Донбассе, были подписаны в феврале 2015 года. Они предполагают прекращение огня, отвод тяжелой техники от линии соприкосновения, освобождение всех заложников, а также восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины в Донецкой и Луганской областях. Ни один пункт соглашений полностью пока не выполнен. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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