В полиции призвали пострадавших журналистов писать жалобы в полицию и прокуратуру и больше не пытаться быть в рядах правоохранителей во время столкновений, максимально идентифицировать себя как представителей СМИ

Кроме Сергея Нужненко с "Радио Свобода" пострадали также Богдан Кутепов ( "Общественное") и Владислав Красинский ( "Инсайдер").

Журналист "Радио Свобода" Сергей Нужненко рассказал: в момент нападения снимал на видео утренние события под зданием Верховной Рады в центре Киева. При нем было удостоверение журналиста, которое он держал перед собой. Камера была направлена ​​в сторону палаток активистов. И вдруг работник полиции подошел к корреспонденту со спины и распылил содержимое баллончика ему в лицо.

Сергей вызвал полицию и скорую, которая увезла его в больницу. Прибытия следственно-оперативной группы журналист ждал более полутора часов. Говорит: по телефону ему ответили, что остановка может быть из-за погоды.

Богдан Кутепов с "Общественного" после инцидента сообщил, что мужчина в черном мундире с закрытым лицом ударил его ногой и назвал "уродом".

Корреспондент издания "Инсайдер" Владислав Красинский опубликовал видео, на котором видно, как его выталкивают с территории палаточного городка полицейским щитом.

"Получил пинков от тактиков, была угроза применения слезоточивого газа - полицейский размахивал им перед лицом, одновременно выталкивая щитом за периметр палаточного городка. Это по целенаправленному препятствование журналистской деятельности, а обе руки у меня были заняты камерой и телефоном, на который я записывал видео, а на шее висела пресс-карта, то есть перепутать меня с митингующим в этой ситуации было невозможно", - отметил Красинский в комментарии "Радио Свобода".

Однако, по словам журналиста, заявление в полицию он не писал.

Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко призвал пострадавших журналистов писать жалобы в полицию и прокуратуру, а на будущее не пытаться быть в рядах правоохранителей во время подобных столкновений и максимально идентифицировать себя как представителей СМИ. Об этом он сообщил "Детектор медиа".

У Шевченко в частности, спросили, почему правоохранители были без опознавательных знаков и как могут быть силовики наказаны за грубые действия в отношении журналистов, если они будут подтверждены.

Артем Шевченко заявил, что правоохранители не могли не иметь опознавательных знаков:

"Не может так быть, все правоохранители маркированные у нас по закону о Нацполицию: шевронами, жетонами, надписями" Полиция ", некоторые из жилетками" Полиция ". Во время акций жетоны могут быть не на видном месте, потому что зима и одежда, есть риск потерять жетон, но минимально необходимый в соответствии с законом о Нацполицию набор - шеврон, надпись "Полиция", форменная одежда во всех полицейских был. есть номера на шлемах. Я предполагаю, что не на всех могут еще быть, но на большинстве является".

О случае с журналистом "Радио Свобода" Сергеем Нужненко, который утверждает, что полицейский умышленно распылил содержимое газового баллончика ему в лицо, представитель МВД отметил, что нужны еще доказательства, кроме слов корреспондента.

"Что касается случая с" Радио Свобода ". Я не опровергаю, что мог произойти эксцесс и какой-то полицейский чрезмерно применил силу или средство, но я не увидел этом пока объективных доказательств, кроме слов этого самого репортера. Это может быть правдой, конечно , но хотелось бы немного больше доказательств и заявление, описанные в заявлении свидетельство тому - и будем разбираться ", - сказал Шевченко.

Также он прокомментировал жалобу журналиста "Инсайдер" Власть Красинского. По его словам, с видео "Инсайдер" видно, что милиционер несколько раз просил журналиста отойти, но тот этого не сделал.

"Я не исключаю, что в потасовке, в схватке, когда много людей и много активных действий, и если журналисты стремятся попасть в эпицентр действий между рядов полицейских, могли быть какие-то эксцессы. В частности, в" Инсайдер "я видел, что человек хотел быть между правоохранителей, в их лавке. И когда правоохранители ему сказали: "Отойдите, пожалуйста, в сторону, вы мешаете нам. Сбоку, со стороны фиксируйте действия", - журналист не захотел. И произошел какой-то конфликт, и полицейский его оттолкнул или отвел. Так, он считает, что оттолкнул. Потом видео, что журналисты" Инсайдер "обнародовали, видно, что милиционер несколько раз говорил: "Отойдите, пожалуйста, в сторону, сбоку вы будете все видеть". Почему человек не прислушивалась", - сказал Шевченко.

Также он призвал журналистов, которые считают, что их права нарушены, писать заявления в полицию и прокуратуру:

"Если те лица напишут заявления о препятствовании своей журналистской деятельности и приведут доказательства, непременно (будет расследование, - ред.). Безусловно, если они убеждены, что это совершали правоохранители, - надо сразу писать заявления и в полицию, и в прокуратуру" .

Относительно того, какую ответственность могут понести правоохранители, если их признают виновными, Шевченко ответил:

"В соответствии с тем, как будут квалифицированы их действия, по какой статье. Будет ли уголовное производство, будет довольно оснований открывать уголовное производство, не будет. Ведь правоохранители на то и правоохранители, чтобы действовать по закону так, как им надо".

Также представитель МВД призвал представителей прессы как можно четче себя идентифицировать при освещение подобных мероприятий:

"Еще раз призываю всех журналистов при освещении полицейских действий использовать максимально возможные идентификаторы себя как журналиста. Извините, но в зимний период удостоверение, не всегда видно, в потасовке оно может не бросаться в глаза, конечно недостаточно. Призываем всегда и везде зимой использовать светоотражающие жилеты, которые четко идентифицировали работников прессы".

Напомним утром 3 марта Министерство внутренних дел Украины сообщило, что полиция проводит следственные действия в палаточном городке возле здания Верховной Рады Украины.

Во время столкновений возле здания Верховной Рады в центре Киева задержали 112 человек.

В результате столкновений между силовиками и протестующими 11 митингующих попали в столичные больницы.

По информации МВД, семеро сотрудников полиции получили травмы.

На ул. Грушевского возле здания Верховной Рады убрали все палатки.