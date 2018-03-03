Российский писатель и фотожурналист Сергей Лойко не исключает, что США не поймут угроз президента РФ Владимира Путина так же, как "не заценили юмора" американские морпехи, уничтожившие российских наемников в Сирии. Лойко: Они ж ведь, гы-гы, "тууупые" жеж Фото: Dmitry Raimov / Facebook "Это нашим баранам можно впаривать, что угодно. Все сожрут. А вот американцы шуток не понимают. Когда группа гопников, размахивающих дробовиками, копьями и колорадскими ленточками, приблизилась к их базе в Сирии, морпехи не заценили юмора и не оставили от непрошеных пришельцев мокрого места. Я это в том смысле, что еще одно такое заявление бесноватого фюрера про ракеты на ядерной тяге с непредсказуемой амплитудой может вполне предсказуемо закончиться тем, что американцы снова не поймут юмора", – написал он.По словам фотожурналиста, после показанного Путиным мультфильма с ракетами американцы могут "мокрого места не оставить" от россиян, которые встречали аплодисментами доклад российского президента."Они ж ведь, гы-гы, "тууупые" жеж! Они ж не поведутся на подворотние понты с вращением ядерной бритвы в ржавых железных зубах. Они ведь, правда, долбанут, наконец, по-своему, по рабоче-американски! И проголосовать сумасшедший "Дом-3" не успеет... С другой стороны склоняюсь к тому, что, может, так и к лучшему ... Надоело уже хуже горькой редьки", – заявил Лойко. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=410082792795342&id=100013808743625 1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию Путин заявил, что Россия разработала новое гиперзвуковое оружие. По его словам, авиационно-ракетный комплекс, "не имеющий мировых аналогов", получил название "Кинжал" и с 1 декабря 2017 года приступил "к несению опытно-боевого дежурства".Также, по словам главы Кремля, уже началось серийное производство нового ракетного комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат", которую оснастят "широким спектром ядерных боеприпасов".Президент РФ рассказал о разработке крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и "практически неограниченной дальностью полета", которая пока не имеет названия, но была проверена на полигоне в конце 2017 года.Во время выступления Путина показали видео с пробными запусками ракет и анимационные ролики с моделированием поражения условных целей.В Белом доме и Пентагоне заверили, что заранее знали об указанных разработках и полностью подготовлены для защиты от любых угроз. Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт отметила, что РФ нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности с 2014 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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