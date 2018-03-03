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Холодницкий заявил, что САП хочет приобщить заключение Kroll к делу о рефинансировании "ПриватБанка"
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03.03.2018 19:51
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Правоохранители изучают, были ли основания для рефинансирования
"ПриватБанка" и законно ли действовал в этом вопросе Нацбанк
Украины, отметил руководитель Специализированной антикоррупционной
прокуратуры Назар Холодницкий. Холодницкий: Выясняется, были ли
законными действия должностных лиц Нацбанка при рефинансировании
"ПриватБанка" Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine
/ Flickr Он отметил, что правоохранители изучают, были ли основания
для рефинансирования "ПриватБанка" и законно ли действовал в этом
вопросе Нацбанк Украины."28 февраля я подписал письмо директору
НАБУ по поводу состояния следствия в этом производстве. Исследуются
все материалы, в том числе, и о том, как так произошло, что
"ПриватБанк" нуждался в значительном рефинансировании, куда делось
это рефинансирование. Также выясняется, были ли законными действия
должностных лиц Нацбанка... В рамках расследования мы подавали
международно-правовые поручения и на Кипр, и в ряд стран Европы.
Аудит надо проводить, сейчас пробуем получить заключение Kroll,
также хотим его внести в свою доказательную базу", – сказал
Холодницкий.Согласно решению правительства от 18 декабря 2016
года, государство на 100% стало собственником
"ПриватБанка".НБУ в июле 2017 года опубликовал отчет финансового
аудита "ПриватБанка", проведенный компанией Ernst&Young,
согласно которому накануне национализации банк представлял
собой финансовую пирамиду.После этого экс-владельцы банка, а также
связанные с ними офшоры и физические лица начали подавать
десятки исков в украинские суды, в которых обжалуют процедуру
национализации и требуют компенсаций за связанные с ней финансовые
потери.16 января НБУ обнародовал информацию, что компания
Kroll подтвердила, что до национализации "ПриватБанк" был объектом
масштабного мошенничества, которое привело к убыткам минимум в $5,5
млрд.
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