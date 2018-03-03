Правоохранители изучают, были ли основания для рефинансирования "ПриватБанка" и законно ли действовал в этом вопросе Нацбанк Украины, отметил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. Холодницкий: Выясняется, были ли законными действия должностных лиц Нацбанка при рефинансировании "ПриватБанка" Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr Он отметил, что правоохранители изучают, были ли основания для рефинансирования "ПриватБанка" и законно ли действовал в этом вопросе Нацбанк Украины."28 февраля я подписал письмо директору НАБУ по поводу состояния следствия в этом производстве. Исследуются все материалы, в том числе, и о том, как так произошло, что "ПриватБанк" нуждался в значительном рефинансировании, куда делось это рефинансирование. Также выясняется, были ли законными действия должностных лиц Нацбанка... В рамках расследования мы подавали международно-правовые поручения и на Кипр, и в ряд стран Европы. Аудит надо проводить, сейчас пробуем получить заключение Kroll, также хотим его внести в свою доказательную базу", – сказал Холодницкий.Согласно решению правительства от 18 декабря 2016 года, государство на 100% стало собственником "ПриватБанка".НБУ в июле 2017 года опубликовал отчет финансового аудита "ПриватБанка", проведенный компанией Ernst&Young, согласно которому накануне национализации банк представлял собой финансовую пирамиду.После этого экс-владельцы банка, а также связанные с ними офшоры и физические лица начали подавать десятки исков в украинские суды, в которых обжалуют процедуру национализации и требуют компенсаций за связанные с ней финансовые потери.16 января НБУ обнародовал информацию, что компания Kroll подтвердила, что до национализации "ПриватБанк" был объектом масштабного мошенничества, которое привело к убыткам минимум в $5,5 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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