Смерть ребенка в Сумской области не связана с применением вакцины БЦЖ болгарского производства, отметили в Министерстве здравоохранения Украины. В Украине используют вакцину БЦЖ болгарского производства Фото: EPA "Вакцина БЦЖ, которую применяют в Украине, качественная и безопасная, преквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения", – отметили в ведомстве.1 марта в Украине временно запретили вакцину БЦЖ производства компании BB-NCIPD Ltd. из Болгарии. Поводом для решения Гослекслужбы стала смерть ребенка в Сумской области 25 февраля после прививки упомянутой вакциной.Расследование смерти ребенка показало, что связи с вакцинацией нет. По данным министерства, вакцину из того же флакона получали еще 10 детей. У них жалоб не было. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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