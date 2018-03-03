Смерть ребенка в Сумской области не связана с применением вакцины
БЦЖ болгарского производства, отметили в Министерстве
здравоохранения Украины. В Украине используют вакцину БЦЖ
болгарского производства Фото: EPA "Вакцина БЦЖ, которую применяют
в Украине, качественная и безопасная, преквалифицирована Всемирной
организацией здравоохранения", – отметили в ведомстве.1 марта
в Украине временно запретили вакцину БЦЖ производства компании
BB-NCIPD Ltd. из Болгарии. Поводом для решения Гослекслужбы стала
смерть ребенка в Сумской области 25 февраля после прививки
упомянутой вакциной.Расследование смерти ребенка показало, что
связи с вакцинацией нет. По данным министерства, вакцину из
того же флакона получали еще 10 детей. У них жалоб не было.
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