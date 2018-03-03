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В Украине сняли временный запрет на болгарскую вакцину БЦЖ
03.03.2018 19:59
Смерть ребенка в Сумской области не связана с применением вакцины БЦЖ болгарского производства, отметили в Министерстве здравоохранения Украины. В Украине используют вакцину БЦЖ болгарского производства Фото: EPA "Вакцина БЦЖ, которую применяют в Украине, качественная и безопасная, преквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения", – отметили в ведомстве.1 марта в Украине временно запретили вакцину БЦЖ производства компании BB-NCIPD Ltd. из Болгарии. Поводом для решения Гослекслужбы стала смерть ребенка в Сумской области 25 февраля после прививки упомянутой вакциной.Расследование смерти ребенка показало, что связи с вакцинацией нет. По данным министерства, вакцину из того же флакона получали еще 10 детей. У них жалоб не было.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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