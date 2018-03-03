Ренат Кузьмин

В среду Порошенко провел пресс-конференцию. Сложилось чувство, что выступает Янукович. Через день пресс-конференцию дал Янукович. Впечатление такое, что выступает Порошенко.

Чего все ждали от пресс-конференции Порошенко? К примеру, объяснений почему мы должны «прикрутить» в связи с сокращением поставок «Газпромом», если уже несколько лет не покупаем газ у России? Или почему мы должны заплатить за «Джавелины» 47 млн $, если нам обещали их подарить? Или, почему, к примеру, Гонтарева до сих пор не в тюрьме, а Луценко не в сумасшедшем доме? Или, наконец, зачем он, Порошенко, обжаловал в Конституционном суде решение Верховной Рады о лишении Януковича звания «Президент Украины»?

А чего ждали от пресс-конференции Януковича? К примеру, рассказа о том, как во время Майдана тогдашние оппозиционеры бегали к нему и сдавали друг друга. За деньги. Или о том, кто и зачем елку в ноябре ставил и доллары радикалам на Майдан возил. И по пути половину тырил. Или о том, кто и по чьему приказу Майдан расстрелял. Или, например, о том, кто и на каких условиях позволил ему, Януковичу, несколько дней вывозить из Межигорья деньги и ценности, а потом беспрепятственно выехать с ними в Россию. И почему ни он, ни его Партия регионов, ни Комитет спасения Украины до сих пор не обжаловали в судах, в т. ч. международных, неконституционность смены власти?

Что же в итоге мы услышали:

Порошенко: Я занимаюсь реформированием государства, реформами обороны, внешней политики... И занимаюсь этим с самого начала...

Янукович: Моей главной целью всегда было строить благополучную успешную Украину...

Порошенко: Моя жизнь не сахар...

Янукович: Я не могу сказать, что я всем доволен...

Порошенко: А тем нашим оппозиционерам, которые по углам делают селфи с российскими послами, я хотел бы объяснить...

Янукович: Это не шоу артиста Тимошенко...

Порошенко: Мы будем придерживаться минских договоренностей...

Янукович: Только в процессе мирных переговоров можно поискать возможность избежать раскола страны.

Порошенко: Четыре года назад я был в Крыму и собственными глазами видел маленьких зеленых человечков, которые окружили крымский парламент.

Янукович: Я сам своими глазам видел в Севастополе людей в центре города, которые шли с митинга...

Порошенко: Незаконные формирования... имеют незарегистрированное оружие, обеспечивают дестабилизацию общественной жизни...

Янукович: Радикалы, объединившиеся в незаконные батальоны, поехали на Донбасс, чем вызвали естественную реакцию мирного населения...

Порошенко: Стало известно обращение этого господина к Путину о введении российских войск...

Янукович: Я обратился к Путину — проинформировать о том, что происходит в Украине...

Продолжать не буду. Похоже, тексты им готовили одни и те же люди. Те самые, которые составляли «белые» и «черные» списки оппозиционеров, где в «белых» — те, кто не представляет опасности для власти и кому можно жить в Украине, а в «черных» — те, кто опасен, кому нельзя, против кого должна работать вся репрессивная сила государства.

Друзья, кто-то еще сомневается в том, что Янукович и Порошенко — это одна команда?

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