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|Жебривский сообщил о возобновлении работы Донецкой фильтровальной станции
|03.03.2018 20:16
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https://www.facebook.com/zhebrivskyi/posts/874881129361074
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Донецкая фильтровальная станция находится между Авдеевкой и Ясиноватой, которую оккупировали боевики "ДНР". Она частично обеспечивает водой Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое, которые находятся под контролем Вооруженных сил Украины. Также станция дает воду оккупированным боевиками населенным пунктам: частично Донецку, Ясиноватой, поселкам Васильевка и Спартак.2 марта Жебривский сообщал, что работа станции остановлена из-за короткого замыкания.
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