Вода жителям Авдеевки на время отключения Донецкой фильтровальной станции подавалась без перебоев, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Жебривский: Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено Фото: Павло Жебрівський / Facebook "Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено. С 15:00 ДФС работает в штатном режиме на полную мощность", – написал он.Жебривский добавил, что по словам председателя Авдеевской военно-гражданской администрации Павла Малыхина, вода жителям города подается без перебоев, запасные резервуары полностью заполнены. https://www.facebook.com/zhebrivskyi/posts/874881129361074 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Донецкая фильтровальная станция находится между Авдеевкой и Ясиноватой, которую оккупировали боевики "ДНР". Она частично обеспечивает водой Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое, которые находятся под контролем Вооруженных сил Украины. Также станция дает воду оккупированным боевиками населенным пунктам: частично Донецку, Ясиноватой, поселкам Васильевка и Спартак.2 марта Жебривский сообщал, что работа станции остановлена из-за короткого замыкания. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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