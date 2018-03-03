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- Оскар 2018. Где и когда смотреть церемонию вручения наград Американской киноакадемии
|Оскар 2018. Где и когда смотреть церемонию вручения наград Американской киноакадемии
|03.03.2018 20:33
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Фильмы – претенденты на "Оскар"(звездочкой отмечены ленты, номинированные в категории"Лучший фильм"):ВИДЕО"Форма воды"*, Гильермо дель Торро, 13 номинаций. Видео: Ukrainian Film Distribution / YouTubeВИДЕО"Дюнкерк"*, Кристофер Нолан, восемь номинаций. Видео: Warner Bros. Pictures Ukraine / YouTubeВИДЕО"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"*, Мартин Макдонах, семь номинаций. Видео: 20th Century Fox Russia / YouTubeВИДЕО"Темные времена"*, Джо Райт, шесть номинаций. Видео: B&H Film Distribution Company / YouTubeВИДЕО"Призрачная нить"*, Пол Андерсон, шесть номинаций. Видео: Universal Pictures Russia / YouTubeВИДЕО"Леди Берд"*, Грета Гервиг, пять номинаций. Видео: iVideos / YouTubeВИДЕОБегущий по лезвию 2049, Ридли Скотт, пять номинаций. Видео: SonyPicturesRU / YouTubeВИДЕО"Зови меня своим именем"*, Лука Гуаданьино, четыре номинации. Видео: Sony Pictures Classics / YouTubeВИДЕО"Прочь"*, Джордан Пил, четыре номинации. Видео: B&H Film Distribution Company / YouTubeВИДЕО"Звездные войны. Последние джедаи", Райан Джонсон, четыре номинации. Видео: Звёздные Войны / YouTubeВИДЕО"Ферма Мадбаунд", Ди Рис, четыре номинации. Видео: Netflix / YouTubeВИДЕО"Малыш на драйве", Эдгар Райт, три номинации. Видео: SonyPicturesRU / YouTubeВИДЕО"Тоня против всех", Крейг Гиллеспи, три номинации. Видео: HD Трейлеры / YouTubeВИДЕО"Секретное досье"*, Стивен Спилберг, две номинации. Видео: B&H Film Distribution Company / YouTubeВИДЕО"Красавица и чудовище", Билл Кондон, две номинации. Видео: Disney Россия / YouTubeВИДЕО"Тайна Коко", Pixar, две номинации. Видео: Disney Россия / YouTubeВИДЕО"Виктория и Абдул", Стивен Фрирз, две номинации. Видео: Universal Pictures Russia / YouTubeВИДЕО"Проект Флорида", Шон Бэйкер, одна номинация. Видео: iVideos / YouTube
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