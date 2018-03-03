Юбилейная, 90-я, церемония вручения кинопремий "Оскар" пройдет в Лос-Анджелесе в ночь на 5 марта. | Ведущим 90-й церемонии вручения премий Американской киноакадемии будет актер Джимми Киммел Фото: EPA Трансляция с красной дорожки у кинотеатра "Долби" начнется на телеканале "Украина" в 1.30 5 марта (награды в главных категориях начнут вручать примерно в 6.00 по Киеву). Издание "ГОРДОН" будет вести текстовую онлайн-трансляцию.Ведущим юбилейной, 90-й, церемонии будет американский шут Джимми Киммел, он вел и прошлогодний "Оскар". В ролике-тизере предстоящего награждения Киммел шутит, что снова позвать его ведущим – худшее, что могли придумать организаторы "Оскара": в 2017-м во время объявления победителя в номинации "Лучший фильм" произошла путаница – и Оскар сначала вручили команде "Ла-Ла Ленда", хотя на самом деле победила лента "Лунный свет".ВИДЕО Видео: ABC Television Network / YouTube Авторитетная букмекерская контора William Hill считает, что лучшим фильмом станет картина Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", ранее признанная фильмом года Британской киноакадемией (BAFTA) и получившая четыре премии на "Золотом глобусе". При этом "Три билборда..." по количеству номинаций уступает "Форме воды" Гильермо дель Торро и "Дюнкерку" Кристофера Нолана (семь против 13 и восьми номинаций). Фильмы – претенденты на "Оскар"(звездочкой отмечены ленты, номинированные в категории"Лучший фильм"): ВИДЕО "Форма воды"*, Гильермо дель Торро, 13 номинаций. Видео: Ukrainian Film Distribution / YouTubeВИДЕО "Дюнкерк"*, Кристофер Нолан, восемь номинаций. Видео: Warner Bros. Pictures Ukraine / YouTubeВИДЕО "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"*, Мартин Макдонах, семь номинаций. Видео: 20th Century Fox Russia / YouTubeВИДЕО "Темные времена"*, Джо Райт, шесть номинаций. Видео: B&H Film Distribution Company / YouTubeВИДЕО "Призрачная нить"*, Пол Андерсон, шесть номинаций. Видео: Universal Pictures Russia / YouTubeВИДЕО "Леди Берд"*, Грета Гервиг, пять номинаций. Видео: iVideos / YouTubeВИДЕО Бегущий по лезвию 2049, Ридли Скотт, пять номинаций. Видео: SonyPicturesRU / YouTubeВИДЕО "Зови меня своим именем"*, Лука Гуаданьино, четыре номинации. Видео: Sony Pictures Classics / YouTubeВИДЕО "Прочь"*, Джордан Пил, четыре номинации. Видео: B&H Film Distribution Company / YouTubeВИДЕО "Звездные войны. Последние джедаи", Райан Джонсон, четыре номинации. Видео: Звёздные Войны / YouTubeВИДЕО "Ферма Мадбаунд", Ди Рис, четыре номинации. Видео: Netflix / YouTubeВИДЕО "Малыш на драйве", Эдгар Райт, три номинации. Видео: SonyPicturesRU / YouTubeВИДЕО "Тоня против всех", Крейг Гиллеспи, три номинации. Видео: HD Трейлеры / YouTubeВИДЕО "Секретное досье"*, Стивен Спилберг, две номинации. Видео: B&H Film Distribution Company / YouTubeВИДЕО "Красавица и чудовище", Билл Кондон, две номинации. Видео: Disney Россия / YouTubeВИДЕО "Тайна Коко", Pixar, две номинации. Видео: Disney Россия / YouTubeВИДЕО "Виктория и Абдул", Стивен Фрирз, две номинации. Видео: Universal Pictures Russia / YouTubeВИДЕО "Проект Флорида", Шон Бэйкер, одна номинация. Видео: iVideos / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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