Состояние госпитализированных с отравлением учеников
школы-интерната в Черниговской области – легкой и средней тяжести.
Причина отравления пока не установлена, отметили в областной
полиции. В Черниговской области отравились дети Фото: pexels.com
"Среди учеников Борзнянской общеобразовательной школы-интерната
зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Пострадали ученики
первого, четвертого, шестого, девятого и десятого классов,
госпитализированы 16 школьников", – говорится в
сообщении.Состояние госпитализированных учеников – легкой и
средней тяжести. Причина отравления пока не установлена.Полиция
открыла уголовное производство по ч.1. ст. 137 Уголовного кодекса
(невыполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных или
служебных обязанностей по охране жизни и здоровья
несовершеннолетних вследствие небрежного или недобросовестного к
ним отношения, если это повлекло существенный вред здоровью
потерпевшего). Санкция статьи предусматривает наказание в виде
штрафа от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан
(1700 – 5100 грн), до трех лет ограничения свободы или лишения
свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового.
https://www.facebook.com/policechernigivshchini/posts/984338558399050
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