Состояние госпитализированных с отравлением учеников школы-интерната в Черниговской области – легкой и средней тяжести. Причина отравления пока не установлена, отметили в областной полиции. В Черниговской области отравились дети Фото: pexels.com "Среди учеников Борзнянской общеобразовательной школы-интерната зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Пострадали ученики первого, четвертого, шестого, девятого и десятого классов, госпитализированы 16 школьников", – говорится в сообщении.Состояние госпитализированных учеников – легкой и средней тяжести. Причина отравления пока не установлена.Полиция открыла уголовное производство по ч.1. ст. 137 Уголовного кодекса (невыполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло существенный вред здоровью потерпевшего). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 – 5100 грн), до трех лет ограничения свободы или лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. https://www.facebook.com/policechernigivshchini/posts/984338558399050 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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