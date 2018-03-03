Найденную в одной из палаток в Киеве копию трона из телесериала "Игра престолов" народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко связал с лидером "Руху нових сил" Михаилом Саакашвили. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В "Игре престолов" есть похожий трон Фото: ЕРА Фото: Антон Геращенко / Facebook "Трон Михаила Саакашвили, сделанный в подражание трону из телесериала "Игра престолов" и размещенный в одной из палаток у Верховной Рады. Интересно, кто завладел этим троном после депортации Саакашвили – Семенченко или Парасюк (нардеп от "Самопомочі" Семен Семенченко, внефракционный нардеп Владимир Парасюк. – )?" – написал Геращенко. https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/1634247862508721 Утром 3 марта 2018 года возле палаточного городка под Верховной Радой в Киеве произошли столкновения между полицией и протестующими, которые являются сторонниками Саакашвили. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что правоохранители задержали более 100 митингующих. В стычках пострадали четверо правоохранителей. В движении "Визволення" проинформировали, что 3 марта были госпитализированы 11 активистов.В полиции заявили, что во время следственных действий возле Верховной Рады изъяли девять гранат РГД-5, "коктейли Молотова" и пять дымовых мин.В полиции Киева подчеркнули, что силовики действовали по решению суда в рамках уголовных производств о попытке штурма Октябрьского дворца 17 декабря 2017 года и по факту столкновений активистов с полицейскими 27 февраля 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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