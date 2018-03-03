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|В палаточном городке в Киеве нашли "трон" Саакашвили – Антон Геращенко
|03.03.2018 20:57
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Фото: Антон Геращенко / Facebook
"Трон Михаила Саакашвили, сделанный в подражание трону из телесериала "Игра престолов" и размещенный в одной из палаток у Верховной Рады. Интересно, кто завладел этим троном после депортации Саакашвили – Семенченко или Парасюк (нардеп от "Самопомочі" Семен Семенченко, внефракционный нардеп Владимир Парасюк. – )?" – написал Геращенко.
https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/1634247862508721
Утром 3 марта 2018 года возле палаточного городка под Верховной Радой в Киеве произошли столкновения между полицией и протестующими, которые являются сторонниками Саакашвили. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что правоохранители задержали более 100 митингующих. В стычках пострадали четверо правоохранителей. В движении "Визволення" проинформировали, что 3 марта были госпитализированы 11 активистов.В полиции заявили, что во время следственных действий возле Верховной Рады изъяли девять гранат РГД-5, "коктейли Молотова" и пять дымовых мин.В полиции Киева подчеркнули, что силовики действовали по решению суда в рамках уголовных производств о попытке штурма Октябрьского дворца 17 декабря 2017 года и по факту столкновений активистов с полицейскими 27 февраля 2018 года.
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