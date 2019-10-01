Сводка Новостей
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|Уже на этой неделе Рада начнет принимать закон о продаже земли Украины
|01.10.2019 13:30
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Верховная Рада на текущей неделе рассмотрит основной и альтернативные законопроекты о внедрении рынка сельхозземель. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков во время брифинга по результатам заседания согласительного совета ВРУ, передает
Также спикер парламент уточнил, сейчас в Верховной Раде зарегистрировано несколько вариантов проектов на эту тему.