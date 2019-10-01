Верховная Рада на текущей неделе рассмотрит основной и альтернативные законопроекты о внедрении рынка сельхозземель. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков во время брифинга по результатам заседания согласительного совета ВРУ, передает "112 Украина" .

"Я думаю, что на этой неделе мы будем уже рассматривать", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о сроках рассмотрения законопроектов об открытии рынка сельхозземель.

Также спикер парламент уточнил, сейчас в Верховной Раде зарегистрировано несколько вариантов проектов на эту тему.

"Сейчас они обрабатываются, и коллега перед вами упоминал о том, что сегодня 7 альтернативных законопроектов. Какой будет рассматриваться как основной - я думаю, что время покажет", - сказал Разумков.

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