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Уже на этой неделе Рада начнет принимать закон о продаже земли Украины
01.10.2019 13:30

Верховная Рада на текущей неделе рассмотрит основной и альтернативные законопроекты о внедрении рынка сельхозземель. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков во время брифинга по результатам заседания согласительного совета ВРУ, передает "112 Украина".

Уже на этой неделе Рада начнет принимать закон о продаже земли Украины

"Я думаю, что на этой неделе мы будем уже рассматривать", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о сроках рассмотрения законопроектов об открытии рынка сельхозземель.

Также спикер парламент уточнил, сейчас в Верховной Раде зарегистрировано несколько вариантов проектов на эту тему.

 

"Сейчас они обрабатываются, и коллега перед вами упоминал о том, что сегодня 7 альтернативных законопроектов.

 

Какой будет рассматриваться как основной - я думаю, что время покажет", - сказал Разумков.

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