Подросток Ллойд Гантон планировал въехать на грузовике в толпу на
концерте певца Джастина Бибера. Подросток планировал теракт на
концерте Бибера Фото: EPA (архив) По данным обвинения, теракт
планировался в том же ключе, что и нападение на
Вестминстерском мосту Лондона в марте, когда водитель фургона
умышленно направил его на пешеходов.Обвиняемый также написал
письмо, в котором называл себя солдатом ИГИЛ. Полиция нашла письмо
в рюкзаке в его спальне во время обыска.Пароль подростка в
Instagram – Truck Attack ("атака грузовика"). Он изучал
возможность нападения и в других местах, в частности, в театре,
библиотеке и торговом центре, утверждают в подразделении по
противодействию терроризму королевской прокуратуры.Молодой человек
в суде отрицал, что имел намерение нанести кому-то вред.27 ноября
2017 года его признали виновным. BBC отмечает, что у Гантона
диагностировали аутизм.
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