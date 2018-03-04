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Вице-президент Еврокомиссии провел переговоры с Украиной и РФ относительно газового спора
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04.03.2018 01:18
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На Поставки газа в ЕС остаются стабильными Фото: EPA Она отметила,
что в переговорах принимали участие премьер-министр Украины
Владимир Гройсман, глава компании "Нафтогаз України" Андрей Коболев
и министр энергетики РФ Александр Новак.Стороны отметили, что на
сегодня все обязательства по транзиту газа в ЕС выполняются.Новак
также подтвердил намерения "Газпрома" расторгнуть все контракты с
"Нафтогазом", но эта процедура требует времени.Шефчович отметил,
что Еврокомиссия готова быть посредником в трехстороннем процессе
урегулирования ситуацииИз-за сложности и чувствительность этого
вопроса Еврокомиссия продолжит изучение возможности такого процесса
на двусторонней основе", – процитировала Итконен
Шефчовича.Также, по ее словам, Еврокомиссия привлекла к мониторингу
ситуации Европейскую сеть операторов газотранспортных
систем.Итконен отметила, что РФ и Украина согласились
поддерживать тесные контакты с Еврокомиссией и обеспечивать
стабильный транзит газа.28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал
российский "Газпром" выплатить НАК "Нафтогаз України" $4,63
млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.В
результате двух арбитражных споров между компаниями и с учетом
удовлетворенных требований российской стороны "Газпром" должен
доплатить НАК $2,56 млрд.1 марта стало известно, что
"Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты
мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании
также заявили, что не будут поставлять газ в Украину.В "Нафтогазі"
расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского
арбитража по контракту на поставку газа и заявили,
что намерены требовать от "Газпрома" компенсации
убытков."Укртрансгаз" сообщил, что 1 марта из-за действия России
давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в
украинскую газотранспортную систему упало до наименьшего
значения в этом году – 50,3 кгс/см², хотя транзитным
контрактом предусмотрено соблюдение российской стороной
давления на входной точке на газоизмерительной станции "Суджа" в
диапазоне 60–65 кгс/см².В рамках экономии потребления газа в
Украине детсадам, школам и вузам рекомендовали приостановить
работу до 6 марта включительно. По словам министра энергетики
и угольной промышленности Игоря Насалика, в настоящий момент
есть дисбаланс потребления газа в 15–20 млн м³ в сутки. Минэнерго
ожидает, что плановое газоснабжение будет восстановлено после
5–6 марта.2 марта глава правления "Газпрома" Алексей
Миллер заявил, что компания вынуждена начать процедуру
расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України" через
Стокгольмский арбитраж. Он обвинил суд в "двойных стандартах"
и принятии "асимметричного решения" в тяжбе с Украиной о контрактах
на поставку и транзит газа.В тот же день НАК "Нафтогаз України" и
польская PGNiG подписали контракт о поставках газа в
Украину."Нафтогаз" с целью экономии газа инциировал
акцию #Прикрути, к которой присоединился
президент Украины Петр Порошенко.3 марта глава государства
заявил, что дефицит газоснабжения в Украине ликвидирован.
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