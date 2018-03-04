На Поставки газа в ЕС остаются стабильными Фото: EPA Она отметила, что в переговорах принимали участие премьер-министр Украины Владимир Гройсман, глава компании "Нафтогаз України" Андрей Коболев и министр энергетики РФ Александр Новак.Стороны отметили, что на сегодня все обязательства по транзиту газа в ЕС выполняются.Новак также подтвердил намерения "Газпрома" расторгнуть все контракты с "Нафтогазом", но эта процедура требует времени.Шефчович отметил, что Еврокомиссия готова быть посредником в трехстороннем процессе урегулирования ситуацииИз-за сложности и чувствительность этого вопроса Еврокомиссия продолжит изучение возможности такого процесса на двусторонней основе", – процитировала Итконен Шефчовича.Также, по ее словам, Еврокомиссия привлекла к мониторингу ситуации Европейскую сеть операторов газотранспортных систем.Итконен отметила, что РФ и Украина согласились поддерживать тесные контакты с Еврокомиссией и обеспечивать стабильный транзит газа.28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" выплатить НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.В результате двух арбитражных споров между компаниями и с учетом удовлетворенных требований российской стороны "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.1 марта стало известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в Украину.В "Нафтогазі" расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков."Укртрансгаз" сообщил, что 1 марта из-за действия России давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в украинскую газотранспортную систему упало до наименьшего значения в этом году – 50,3 кгс/см², хотя транзитным контрактом предусмотрено соблюдение российской стороной давления на входной точке на газоизмерительной станции "Суджа" в диапазоне 60–65 кгс/см².В рамках экономии потребления газа в Украине детсадам, школам и вузам рекомендовали приостановить работу до 6 марта включительно. По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, в настоящий момент есть дисбаланс потребления газа в 15–20 млн м³ в сутки. Минэнерго ожидает, что плановое газоснабжение будет восстановлено после 5–6 марта.2 марта глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України" через Стокгольмский арбитраж. Он обвинил суд в "двойных стандартах" и принятии "асимметричного решения" в тяжбе с Украиной о контрактах на поставку и транзит газа.В тот же день НАК "Нафтогаз України" и польская PGNiG подписали контракт о поставках газа в Украину."Нафтогаз" с целью экономии газа инциировал акцию #Прикрути, к которой присоединился президент Украины Петр Порошенко.3 марта глава государства заявил, что дефицит газоснабжения в Украине ликвидирован. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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