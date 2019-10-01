Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по заявлению главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии по факту возможного злоупотребления властью экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко. "По заявлению Арахамии открыто уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГБР во вторник. Производство открыто по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса, оно является фактовым. В своем заявлении Арахамия указывает, что Луценко, вероятно, в сговоре с рядом бывших народных депутатов и другими лицами, содействовал незаконному игорному бизнесу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



сводки производство луценко властью украины возможного Теги: последние сводки