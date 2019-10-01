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ГБР открыло производство против гражданина Юрия Луценко по факту злоупортеблений
01.10.2019 13:49

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по заявлению главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии по факту возможного злоупотребления властью экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко.

ГБР открыло производство против гражданина Юрия Луценко по факту злоупортеблений

 

"По заявлению Арахамии открыто уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГБР во вторник.

Производство открыто по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса, оно является фактовым.

В своем заявлении Арахамия указывает, что Луценко, вероятно, в сговоре с рядом бывших народных депутатов и другими лицами, содействовал незаконному игорному бизнесу.

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