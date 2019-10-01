Сводка Новостей
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|ГБР открыло производство против гражданина Юрия Луценко по факту злоупортеблений
|01.10.2019 13:49
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Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по заявлению главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии по факту возможного злоупотребления властью экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко.
Производство открыто по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса, оно является фактовым.
В своем заявлении Арахамия указывает, что Луценко, вероятно, в сговоре с рядом бывших народных депутатов и другими лицами, содействовал незаконному игорному бизнесу.