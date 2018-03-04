На продаваемый в Москве автомобиль BMW X4 с пробегом 21 километр
нанесена символика команды атлетов из России, которые участвовали в
Играх в Южной Корее. Пробег автомобиля составляет 21 км Фото:
auto.ru Белый внедорожник с пробегом 21 км получен, как указывает
продавец по имени Александр Петров, за медаль на Олимпийских играх
в Пхенчхане."На авто олимпийская символика "Команда России 2018":
на порогах олимпийские кольца с подсветкой, проекция из двери на
асфальт олимпийской символики. Второй комплект резины на дисках.
Комплектация близка к максимальной. Номера не получались. На данный
момент стоит на закрытой парковке", – проинформировал он.Среди
призеров на южнокорейских играх спортсмена с такой фамилии
нет. На Олимпиаде в Пхенчхане спортсмены из РФ завоевали две
золотые медали, шесть серебряных и девять бронзовых.
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