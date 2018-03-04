На продаваемый в Москве автомобиль BMW X4 с пробегом 21 километр нанесена символика команды атлетов из России, которые участвовали в Играх в Южной Корее. Пробег автомобиля составляет 21 км Фото: auto.ru Белый внедорожник с пробегом 21 км получен, как указывает продавец по имени Александр Петров, за медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане."На авто олимпийская символика "Команда России 2018": на порогах олимпийские кольца с подсветкой, проекция из двери на асфальт олимпийской символики. Второй комплект резины на дисках. Комплектация близка к максимальной. Номера не получались. На данный момент стоит на закрытой парковке", – проинформировал он.Среди призеров на южнокорейских играх спортсмена с такой фамилии нет. На Олимпиаде в Пхенчхане спортсмены из РФ завоевали две золотые медали, шесть серебряных и девять бронзовых. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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