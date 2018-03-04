Власть, которая не слышит людей, не оставляет другого пути для дальнейшего развития, кроме бесславного финала, считает нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко. Лещенко: Я был свидетелем, как ставили палаточные городки в 2000, 2004, 2013, 2017 годах Фото: Александр Сенько / Facebook Разгоняя палаточный городок под Верховной Радой, украинская власть повторяет ошибки предшественников. "Я был свидетелем, как ставили палаточные городки в 2000, 2004, 2013, 2017 годах. И видел, чем это заканчивалось. Поэтому возьму на себя смелость вывести универсальное правило – власть, которая разгоняет протест, потом плохо кончает. Она не слышит людей, ищет во всем руку Бжезинского, Березовского, Сороса, Нуланд, Курченко, находит себе простое оправдание, закрывает глаза на свои очевидные промахи, оправдывает себя – а значит, не оставляет другого пути для дальнейшего развития, кроме как еще более массовый протест и бесславный финал", – написал он.Лещенко также назвал "ничтожеством" министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который пошутил по поводу хэштега #Прикрутили."Интересно, какую судьбу он себе выберет – Захарченко (беглый экс-глава МВД Виталий Захарченко. – ) или Кравченко (экс-глава МВД Юрий Кравченко, найден мертвым после двух выстрелов в голову. – )? https://www.facebook.com/leshchenko.ukraine/posts/1857539997649993 Утром 3 марта 2018 года возле палаточного городка под Верховной Радой в Киеве произошли столкновения между полицией и протестующими. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что правоохранители задержали более 100 митингующих. В движении "Визволення" проинформировали, что 3 марта были госпитализированы 11 активистов. В МВД сообщили о семерых пострадавших правоохранителях.В полиции заявили, что во время следственных действий возле Верховной Рады изъяли девять гранат РГД-5, "коктейли Молотова" и пять дымовых мин.Правоохранители подчеркнули, что действовали по решению суда в рамках уголовных производств о попытке штурма Октябрьского дворца 17 декабря 2017 года и по факту столкновений активистов с полицейскими 27 февраля 2018 года.Палатки у здания Верховной Рады установили в октябре 2017 года, когда несколько политических партий и общественных движений начали всеукраинскую акцию в поддержку масштабной политической реформы. Они потребовали принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности, антикоррупционном суде и новых избирательных правилах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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