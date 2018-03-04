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Численность Вооруженных Сил Украины выросла за три года со 150 тыс. до 255 тыс. - Полторак
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04.03.2018 03:58
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Резервы Вооруженных Сил Украины составляют порядка 150 тыс.
человек, имеющих опыт участия в боевых действиях на Донбассе,
отметил министр обороны Украины Степан Полторак. Ситуацию с ВСУ в
2014 году Полторак назвал катастрофической Фото: ЕРА По его словам,
численность войск выросла за три года со 150 тыс. человек до 225
тыс.Ситуацию с ВСУ в 2014 году министр назвал катастрофической."У
нас не было во что одеть людей, отсутствовали запасные части для
техники, не было нужных боеприпасов, системы подготовки, воины и
летчики были неподготовленные. В общем, была катастрофическая
ситуация, и готовых к ведению боевых действий было 5-6 тыс.
человек. Но мы смогли немедленно решить эти вопросы, более
того – достичь определенных успехов", – сказал
Полторак.Он отметил, что сейчас в зоне боевых действий на Донбассе
воюют исключительно контрактники, которых в 2016-2017 годах набрали
110 тыс. человек.Резерв составляет порядка 150 тыс. человек с
боевым опытом. Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
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