Резервы Вооруженных Сил Украины составляют порядка 150 тыс. человек, имеющих опыт участия в боевых действиях на Донбассе, отметил министр обороны Украины Степан Полторак. Ситуацию с ВСУ в 2014 году Полторак назвал катастрофической Фото: ЕРА По его словам, численность войск выросла за три года со 150 тыс. человек до 225 тыс.Ситуацию с ВСУ в 2014 году министр назвал катастрофической."У нас не было во что одеть людей, отсутствовали запасные части для техники, не было нужных боеприпасов, системы подготовки, воины и летчики были неподготовленные. В общем, была катастрофическая ситуация, и готовых к ведению боевых действий было 5-6 тыс. человек. Но мы смогли немедленно решить эти вопросы, более того – достичь определенных успехов", – сказал Полторак.Он отметил, что сейчас в зоне боевых действий на Донбассе воюют исключительно контрактники, которых в 2016-2017 годах набрали 110 тыс. человек.Резерв составляет порядка 150 тыс. человек с боевым опытом. Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки тыс украины человек полторак года Теги: война в украине