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Цуренко выиграла турнир в Акапулько
04.03.2018 08:45
В финале турнира в Мексике украинка Леся Цуренко обыграла представительницу Швейцарии Штефани Фогеле. Цуренко второй раз подряд победила на турнире в Мексика Фото: wtatennis.com  В финале она обыграла представительницу Швейцарии Штефани Фогеле – 5:7, 7:6, 6:2.Матч длился два часа 44 минуты.В полуфинале Цуренко выиграла у Дарьи Гавриловой из Австралии.Украинская теннисистка занимает 40-ю строчку рейтинга WTA. В прошлом году она также становилась победительницей турнира в Акапулько.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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