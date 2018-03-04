В финале турнира в Мексике украинка Леся Цуренко обыграла
представительницу Швейцарии Штефани Фогеле. Цуренко второй раз
подряд победила на турнире в Мексика Фото: wtatennis.com В
финале она обыграла представительницу Швейцарии Штефани Фогеле –
5:7, 7:6, 6:2.Матч длился два часа 44 минуты.В полуфинале Цуренко
выиграла у Дарьи Гавриловой из Австралии.Украинская
теннисистка занимает 40-ю строчку рейтинга WTA. В прошлом году она
также становилась победительницей турнира в Акапулько.
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