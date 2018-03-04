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|Пушков о предложении ликвидировать "ЛНР" и "ДНР": При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю
|04.03.2018 09:01
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Спецпредставитель США по срыву Минских соглашений Волкер требует ни много ни мало ликвидировать ЛНР и ДНР. Забыл, видно, что они - часть Минских соглашений. И без их согласия никаких миротворцев в Донбассе не будет. При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 3 березня 2018 р.
Волкер заявил 2 марта, что "ЛНР" и "ДНР" созданы Россией, "чтобы помочь замаскировать роль РФ и укрепить продолжающийся конфликт". Он подчеркнул, что эти псевдогосударственные образования нужно ликвидировать.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Минские соглашения, регламентирующие согласие конфликта на Донбассе, были подписаны в феврале 2015 года. Они предполагают прекращение огня, отвод тяжелой техники от линии соприкосновения, освобождение всех заложников, а также восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины в Донецкой и Луганской областях.В сентябре 2017 года представители России, Украины, США, Франции и Германии начали переговоры о размещении миротворческой миссии ООН на оккупированных территориях Донбасса.Переговоры ведут также Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков. В 2017 году они встречались 21 августа в Минске, 7 октября и 13 ноября в Белграде, а также 26 января 2018 года в Дубае. Как заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, последняя встреча спецпредставителя США по Украине с помощником президента РФ была безрезультатной.
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