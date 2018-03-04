Российский сенатор Алексей Пушков сказал, что без согласия представителей боевиков "ЛНР" и "ДНР" миротворцев ООН на Донбассе не будет. Так он прокомментировал заявление спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера, что эти организации нужно уничтожить. Пушков (на фото) назвал Волкера "спецпредставителем США по срыву Минских соглашений" Фото: Алексей Пушков / Twitter "Спецпредставитель США по срыву Минских соглашений Волкер требует ни много ни мало – ликвидировать "ЛНР" и "ДНР". Забыл, видно, что они – часть Минских соглашений. И без их согласия никаких миротворцев в Донбассе не будет. При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю", – отметил он. Спецпредставитель США по срыву Минских соглашений Волкер требует ни много ни мало ликвидировать ЛНР и ДНР. Забыл, видно, что они - часть Минских соглашений. И без их согласия никаких миротворцев в Донбассе не будет. При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 3 березня 2018 р. Волкер заявил 2 марта, что "ЛНР" и "ДНР" созданы Россией, "чтобы помочь замаскировать роль РФ и укрепить продолжающийся конфликт". Он подчеркнул, что эти псевдогосударственные образования нужно ликвидировать.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Минские соглашения, регламентирующие согласие конфликта на Донбассе, были подписаны в феврале 2015 года. Они предполагают прекращение огня, отвод тяжелой техники от линии соприкосновения, освобождение всех заложников, а также восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины в Донецкой и Луганской областях.В сентябре 2017 года представители России, Украины, США, Франции и Германии начали переговоры о размещении миротворческой миссии ООН на оккупированных территориях Донбасса.Переговоры ведут также Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков. В 2017 году они встречались 21 августа в Минске, 7 октября и 13 ноября в Белграде, а также 26 января 2018 года в Дубае. Как заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, последняя встреча спецпредставителя США по Украине с помощником президента РФ была безрезультатной. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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