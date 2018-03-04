Журналист Вахтанг Кипиани предположил, что подчиненные министра внутренних дел Украины Арсена Авакова могли сами подбросить гранаты в палаточный лагерь протестующих в Киеве. Правоохранители отчитались о найденных в палаточном городке гранатах Фото: Антон Геращенко / Facebook "Когда Аваков сядет, а это непременно произойдет, ему тоже подкинут гранату. Если не в машину, то в камеру. Если не учебную, то какую найдут", – написал он. https://www.facebook.com/vakhtang.kipiani/posts/10156094789847410 В комментариях под своим постом Кипиани засомневался, что гранаты, найденные в палаточном городке под Верховной Радой, не подброшены правоохранителями."А был ли мальчик?" Сами подбросили, сами нашли", – отметил журналист. https://www.facebook.com/vakhtang.kipiani/posts/10156094789847410?comment_id=10156094824112410&reply_comment_id=10156094842887410 Утром 3 марта 2018 года возле палаточного городка под Верховной Радой в Киеве произошли столкновения между полицией и протестующими. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что правоохранители задержали более 100 митингующих. В движении "Визволення" проинформировали, что 3 марта были госпитализированы 11 активистов. В МВД сообщили о семерых пострадавших правоохранителях.В полиции заявили, что во время следственных действий возле Верховной Рады изъяли девять гранат РГД-5, "коктейли Молотова" и пять дымовых мин.Правоохранители подчеркнули, что действовали по решению суда в рамках уголовных производств о попытке штурма Октябрьского дворца 17 декабря 2017 года и по факту столкновений активистов с полицейскими 27 февраля 2018 года.Всех 112 задержанных отпустили в тот же день.Нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем заявил, что поведение полицейских, которые ставили задержанных на колени, подрывает доверие к правоохранительным органам, и предложил инициировать отчет силовиков на внеочередном заседании Верховной Рады.Спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко заявил, что полицейские не унижали задержанных активистов, ставя их на колени.Палатки у здания Верховной Рады установили в октябре 2017 года, когда несколько политических партий и общественных движений начали всеукраинскую акцию в поддержку масштабной политической реформы. Они потребовали принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности, антикоррупционном суде и новых избирательных правилах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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