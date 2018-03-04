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Причастным к организации российских выборов в Крыму украинцам грозит тюрьма
04.03.2018 17:08
Причастным к организации российских выборов в Крыму украинцам грозит тюрьма
Наказание предусматривает лишение свободы до 15 лет
Гражданам Украины, которые примут участие в организации или проведении российских выборов в аннексирована Крыму, будет угрожать ответственность по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).
Причастным к организации российских выборов в Крыму украинцам грозит тюрьма Фото: g-codemagazine.com

Об этом заявил заместитель прокурора АРК Александр Удовиченко в комментарии для "Крым.Реалии ТВ».

"Если это гражданин Украины, то в случае доказательства его вины, ему может грозить наказание за государственную измену, которое предусматривает даже до 15-ти лет лишения свободы и ответственность за незаконное проведение выборов, которые Уголовный кодекс квалифицирует тоже как преступление", - заявил Удовиченко .

Россиянам, причастным к организации российских выборов на территории Крыма, грозит преследование по ст. 109 (захват государственной власти) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Как известно, выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года, в них примут участие восемь кандидатов - Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

Напомним, что Министерство иностранных дел направило ноту протеста Российской Федерации в связи проведением выборов президента России на территории аннексированного Крыму.

В то же время в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации заявили, что несмотря на протест Украины выборы президента России в Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.

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