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Ахеджакова: Замечаю, что почерк сегодняшней России и почерк сегодняшней Украины иногда один и тот же – советский
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04.03.2018 17:15
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Съемки российских артистов в оккупированном Крыму "ни о чем не
говорят", считает актриса из РФ Лия Ахеджакова. В 2016 году
Ахеджакова говорила, что ехать в Крым ей "неловко" Фото:
ru.krymr.com "То, что человек снимается в Крыму, ни о чем не
говорит", – считает она.Актриса сравнила при этом Россию и
Украину."Я, вы знаете, замечаю, что почерк сегодняшней России и
почерк сегодняшней Украины иногда один и тот же – советский. Я
замечаю это. И на Майдане не этого хотели ребята, и жизни свои эти
ребята из "Небесной сотни", – сказала Ахеджакова.В июле 2016
года она рассказала, что в Крыму для нее "все родное", но
ехать туда ей "неловко". "Это как, например, мои дачные соседи, у
них какие-то неприятности, болен ребенок, тихонько в это время
взять и оттяпать у них одну комнату и сказать, что раньше в этой
комнате мой дедушка жил", – объяснила актриса.Россия
аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта
2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира. В данный момент между материковой
Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев
де-факто не контролирует полуостров.По украинскому
законодательству, посещение оккупированного Россией Крыма легальным
способом вероятно лишь с территории Украины через контрольные
пункты "Каланчак", "Чаплынка" и "Чонгар" в Херсонской области, и
только с разрешения украинских властей.В ноябре 2016 года Служба
безопасности на требование депутата от Блока Петра Порошенко Ольги
Черваковой сообщала, что внесла в список персон нон
грата 140 российских культурных деятелей и представителей
шоу-бизнеса.В марте 2017 года победительнице российского отбора на
"Евровидение 2017" Юлии Самойловой запретили въезд в
Украину сроком на три года из-за выступления в
аннексированном Крыму.За последнее время в Украину не пустили
ряд российских артистов. Среди них, в частности, Елена
Яковлева и Федор Добронравов.
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