Съемки российских артистов в оккупированном Крыму "ни о чем не говорят", считает актриса из РФ Лия Ахеджакова. В 2016 году Ахеджакова говорила, что ехать в Крым ей "неловко" Фото: ru.krymr.com "То, что человек снимается в Крыму, ни о чем не говорит", – считает она.Актриса сравнила при этом Россию и Украину."Я, вы знаете, замечаю, что почерк сегодняшней России и почерк сегодняшней Украины иногда один и тот же – советский. Я замечаю это. И на Майдане не этого хотели ребята, и жизни свои эти ребята из "Небесной сотни", – сказала Ахеджакова.В июле 2016 года она рассказала, что в Крыму для нее "все родное", но ехать туда ей "неловко". "Это как, например, мои дачные соседи, у них какие-то неприятности, болен ребенок, тихонько в это время взять и оттяпать у них одну комнату и сказать, что раньше в этой комнате мой дедушка жил", – объяснила актриса.Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.По украинскому законодательству, посещение оккупированного Россией Крыма легальным способом вероятно лишь с территории Украины через контрольные пункты "Каланчак", "Чаплынка" и "Чонгар" в Херсонской области, и только с разрешения украинских властей.В ноябре 2016 года Служба безопасности на требование депутата от Блока Петра Порошенко Ольги Черваковой сообщала, что внесла в список персон нон грата 140 российских культурных деятелей и представителей шоу-бизнеса.В марте 2017 года победительнице российского отбора на "Евровидение 2017" Юлии Самойловой запретили въезд в Украину сроком на три года из-за выступления в аннексированном Крыму.За последнее время в Украину не пустили ряд российских артистов. Среди них, в частности, Елена Яковлева и Федор Добронравов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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