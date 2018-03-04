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|На Собчак напали с криком: "За Жириновского"
|04.03.2018 17:23
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Только что на меня напал человек. Толкнул -я упала,облил чем то с криком «это за жириновского» Вызвали милицию.— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 4 марта 2018 г.
Кандидат в президенты добавила, что нападавшего зовут Алан Дзуцев. Нападение произошло на дне рождения экс-президента Михаила Горбачева."Полиция до сих пор не приехала. Нам помогли поймать нападавшего личная охрана Горбачева и дворца", – написала она.
Полиция до сих пор не приехала. Нам помогла поймать нападавшего личная охрана горбачева и дворца— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 4 марта 2018 г.
Как сообщает Znak, нападавший Дзуцев – личный помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. По данным Telegram-канала TVmoscow, в Собчак плеснули водой.28 февраля в прямом эфире дебатов между кандидатами в президенты России – Жириновским и Собчак – произошел конфликт. Собчак окатила лидера ЛДПР водой из стакана, а Жириновский оскорблял журналистку и матерился в ее адрес.Адвокаты Собчак направили в Генеральную прокуратуру РФ жалобу на действия Жириновского.
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