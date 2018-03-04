НАК "Нафтогаз України" поблагодарил украинцев за ограничение потребления газа, которое сопровождается разрушением имиджа российского "Газпрома" на Западе. Этот материал можно прочитать и на украинском языке "Нафтогаз": Не признать решение европейского арбитража – это бесценно Фото: ЕРА "Как у вас дела? Никому не холодно? Еще раз благодарим за участие в акции #Прикрути (не останавливайтесь до 6 марта, пожалуйста!). И за то, что наблюдали с нами, как "Газпром" разрушает свой имидж надежного контрагента в Западной Европе. Не признать решение европейского арбитража и заявить о намерении "немедленно" разорвать в связи с этим контракты, это... – бесценно", – отметили в пресс-службе "Нафтогаза".В "Нафтогазе" отметили, что в западной прессе появились статьи, критикующие поведение российского газового монополиста. В частности, немецкое деловое издание Handelsblatt пишет, что действия "Газпрома" грозят сокращением объемов транзита в страны Европы, поскольку через Украину поступает около 40% газа.Немецкие газовые предприятия не видят, как "Газпром" выполнит свои обязательства после разрыва соглашения с Украиной.Издание пишет, что европейцы не верят заявлению главы правления "Газпрома" Алексея Миллера о надежности возглавляемого им предприятия, поскольку помнят печальный опыт предыдущих газовых "войн". А "Нафтогаз" может подать новые иски против "Газпрома" за срыв поставок. https://www.facebook.com/NaftogazUA/posts/1673367806076331 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" выплатить НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.В результате двух арбитражных споров между компаниями и с учетом удовлетворенных требований российской стороны "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.1 марта стало известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в Украину.В "Нафтогазі" расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков."Укртрансгаз" сообщил, что 1 марта из-за действия России давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в украинскую газотранспортную систему упало до наименьшего значения в этом году – 50,3 кгс/см², хотя транзитным контрактом предусмотрено соблюдение российской стороной давления на входной точке на газоизмерительной станции "Суджа" в диапазоне 60–65 кгс/см².В рамках экономии потребления газа в Украине детсадам, школам и вузам рекомендовали приостановить работу до 6 марта включительно. По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, был дисбаланс потребления газа в 15–20 млн м³ в сутки.2 марта Миллер заявил, что компания вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України" через Стокгольмский арбитраж. Он обвинил суд в "двойных стандартах" и принятии "асимметричного решения" в тяжбе с Украиной о контрактах на поставку и транзит газа.В тот же день НАК "Нафтогаз України" и польская PGNiG подписали контракт о поставках газа в Украину."Нафтогаз" с целью экономии газа инициировал акцию #Прикрути, к которой присоединился президент Украины Петр Порошенко.3 марта он заявил, что дефицит газоснабжения в Украине ликвидирован. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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