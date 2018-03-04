На одном из избирательных участков в итальянском Милане
полуобнаженная активистка движения Femen запрыгнула на стол с
бюллетенями, когда к нему подошел прежний премьер-министр Италии
Сильвио Берлускони. "Время вышло, Берлускони. Ты засиделся", –
кричала девушка. Через несколько секунд охранники сняли ее со стола
и вынесли из зала. После этого Берлускони проголосовал. Видеозапись
произошедшего опубликовал на странице в Facebook телеканал
"Настоящее время". Этот материал можно прочитать и на украинском
языке | Активистка Femen провела акцию протеста на
избирательном участке, где голосовал Берлускони Фото: femen.org
Сегодня в Италии проходят парламентские выборы. На победу
претендуют популистское "Движение пяти звезд", правящая
Демократическая партия, а также партия Берлускони "Вперед, Италия"
и "Лига Севера" Маттео Сальвини. видео Видео:
Настоящее Время / Facebook
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