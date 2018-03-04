На одном из избирательных участков в итальянском Милане полуобнаженная активистка движения Femen запрыгнула на стол с бюллетенями, когда к нему подошел прежний премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. "Время вышло, Берлускони. Ты засиделся", – кричала девушка. Через несколько секунд охранники сняли ее со стола и вынесли из зала. После этого Берлускони проголосовал. Видеозапись произошедшего опубликовал на странице в Facebook телеканал "Настоящее время". Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Активистка Femen провела акцию протеста на избирательном участке, где голосовал Берлускони Фото: femen.org Сегодня в Италии проходят парламентские выборы. На победу претендуют популистское "Движение пяти звезд", правящая Демократическая партия, а также партия Берлускони "Вперед, Италия" и "Лига Севера" Маттео Сальвини. видео Видео: Настоящее Время / Facebook Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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