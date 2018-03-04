Прогнозируя потерю власти нынешним руководством Украины, депортированный руководитель "Руху нових сил" Михаил Саакашвили отметил, что никогда не ошибался в своих украинских прогнозах. Политик назвал "чудом" так называемый трон Саакашвили Фото: ЕРА Он также разместил видео, на котором Геращенко вылизывает тарелку, находясь в заведении общественного питания."Вот это существо вчера сообщило, что, оказывается, в палаточном городке нашли "мой трон", и какие-то менты в балаклавах даже гордо на нем фотографировались. Так вот, хочу сообщить в ответ хозяевам этого чуда. Вчера вы не мой несуществующий трон нашли, а окончательно потеряли головы в этом палаточном лагере, и это означает, что совсем скоро потеряете и власть", – написал Саакашвили.Политик заявил, что "никогда не ошибался в своих украинских прогнозах". https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/1869792376384468/ Геращенко опубликовал фотографию конструкции, похожей на трон из телесериала "Игра престолов", и назвал ее "троном Саакашвили".Утром 3 марта 2018 года возле палаточного городка под Верховной Радой в Киеве произошли столкновения между полицией и протестующими, которые являются сторонниками Саакашвили. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что правоохранители задержали более 100 митингующих. В стычках пострадали четверо правоохранителей. В движении "Визволення" проинформировали, что 3 марта были госпитализированы 11 активистов.В полиции заявили, что во время следственных действий изъяли девять гранат РГД-5, "коктейли Молотова" и пять дымовых мин.В полиции Киева подчеркнули, что силовики действовали по решению суда в рамках уголовных производств о попытке штурма Октябрьского дворца 17 декабря 2017 года и по факту столкновений активистов с полицейскими 27 февраля 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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