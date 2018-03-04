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|Саакашвили: Вы не мой несуществующий трон нашли, а окончательно потеряли головы в этом палаточном лагере
|04.03.2018 17:55
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https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/1869792376384468/
Геращенко опубликовал фотографию конструкции, похожей на трон из телесериала "Игра престолов", и назвал ее "троном Саакашвили".Утром 3 марта 2018 года возле палаточного городка под Верховной Радой в Киеве произошли столкновения между полицией и протестующими, которые являются сторонниками Саакашвили. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что правоохранители задержали более 100 митингующих. В стычках пострадали четверо правоохранителей. В движении "Визволення" проинформировали, что 3 марта были госпитализированы 11 активистов.В полиции заявили, что во время следственных действий изъяли девять гранат РГД-5, "коктейли Молотова" и пять дымовых мин.В полиции Киева подчеркнули, что силовики действовали по решению суда в рамках уголовных производств о попытке штурма Октябрьского дворца 17 декабря 2017 года и по факту столкновений активистов с полицейскими 27 февраля 2018 года.
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