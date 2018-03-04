Пять туристов 3 марта потерялись в районе горы Гемба в Закарпатской
области, а еще один – в районе Драгобрата, сообщили в Госслужбе
Украины по чрезвычайным ситуациям. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке В Карпатах заблудились туристы Фото: EPA В
16.45 3 марта в ГСЧС сообщили, что в районе Драгобрата потерялся
16-летний подросток. Его нашли в 19.40 в удовлетворительном
состоянии.Также в 17.00 в ГСЧС поступило сообщение, что двое
львовян потерялись в районе горы Гемба. Их нашли в 19.10.В районе
этой же горы 3 марта потерялись еще трое туристов. Их нашли
в 12.15 4 марта, в медицинской помощи они не нуждались. 2
марта ГСЧС предупреждала о третьем уровне лавинной опасности в
Карпатах 3-го и 4 марта.
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