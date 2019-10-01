Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с "формулой Штайнмайера", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Подписали", - сказал он. "Формула Штайнмайера" названа по имени действующего президента ФРГ, в прошлом главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Она предусматривает, что до выборов закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и после выхода окончательного доклада БДИПЧ ОБСЕ с признанием о том, что эти выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретает окончательную юридическую силу. "Проделана большая работа. Удалось сблизить позиции сторон о форме документа, который закрепит проект "формулы Штайнмайера", согласованный ранее на встрече политсоветников глав государств "нормандской четверки", - сказал собеседник агентства. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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