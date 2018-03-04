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|Времена газового шантажа России уже в прошлом, - Порошенко
|04.03.2018 18:04
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"Сегодня мы имеем стабильную ситуацию с газоснабжением"Президент Петр Порошенко заявляет, что ситуация с поставками природного газа стабилизировалась.
Фото: ren.tv
"Времена газового шантажа РФ уже в прошлом. Сегодня мы имеем стабильную ситуацию с газоснабжением: имеем довольно газа в хранилищах, газ собственной добычи и импорт", - сообщил Порошенко в Twitter.
Он добавил, что является резкое увеличение поставок газа из ЕС, из Польши, Словакии, Венгрии и недостаток по состоянию на 14:00 4 марта полностью покрыт.
Напомним, что российский "Газпром" решил не поставлять газ НАК "Нафтогаз Украины" с 1 марта и вернул полученную предоплату. За 15 минут до начала поставки газа "Газпром" сообщил, что передумал, снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продаже газа другим клиентам.
НАК "Нафтогаз Украины" призвала украинский экономить газ - уменьшить температуру в помещениях. В частности, Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа из-за дисбаланса в 15-20 млн кубов в сутки.
Впоследствии глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания собирается "немедленно начать" в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа.
В ответ Президент Украины Петр Порошенко заверил, что договор не будет расторгнут. По слвоам Президента, договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" нельзя разорвать в одностороннем порядке.