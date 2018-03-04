Президент РФ Владимир Путин презентовал проект беспилотной подводной лодки с ядерным зарядом, которую можно применить только для террористической атаки, отметила российский публицист Юлия Латынина. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Латынина: В разгар мира подплывает такая штука – и пиндык! Фото: ЕРА "Он сказал, что средств им противостоять в мире нет, что они уже прошли испытания в декабре 17-го года, способны двигаться на сверхбольшой глубине с неограниченной дальностью, поражать все что угодно: авианосцы, береговую инфраструктуру", – напомнила она.Публицист отметила, что подводные беспилотные аппараты в мире уже разработаны США и Китаем."Они, правда, не работают на ядерном супер-пупер реакторе, но это, видимо, тот же прямоточный реактор 1970-х, только с водой в качестве рабочего тела и перспективой загадить весь мировой океан с выплатой соответствующих миллиардных компенсаций", – предположила она.Латынина добавила, что роботы не вытеснили традиционные подводные лодки из-за невозможности наладить связь под водой."Если поставить на эту штуку ядерный заряд и запустить, то представьте себе ядерный сценарий: ядерная война, все решается в течение двух часов или даже меньше, а эта штука плывет себе и плывет еще неделю, и через неделю она как взорвется в том месте, где неделю назад стоял американский авианосец. Страшное дело! То есть реальное боевое применение этой штуки, если подумать, это идеальное оружие террориста", – подчеркнула она.Публицист пояснила, что против вражеской подлодки или авианосца подводные беспилотники неэффективны."Ее можно запустить, скажем, по прибрежному городу в самом начале войны. Вот в разгар мира подплывает такая штука – и пиндык! То есть Путин публично сказал, что мы разрабатываем оружие ядерных террористов. Кстати, о том, что их нельзя перехватить, – это же опять со слов компьютерных аниматоров из Генштаба... Мы не знаем", – подытожила она.1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию Путин заявил, что Россия разработала новое гиперзвуковое оружие. По его словам, авиационно-ракетный комплекс, "не имеющий мировых аналогов", получил название "Кинжал" и с 1 декабря 2017 года приступил "к несению опытно-боевого дежурства".Также, по словам главы Кремля, уже началось серийное производство нового ракетного комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат", которую оснастят "широким спектром ядерных боеприпасов".Президент РФ рассказал о разработке крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и "практически неограниченной дальностью полета", которая пока не имеет названия, но была проверена на полигоне в конце 2017 года.Во время выступления Путина показали видео с пробными запусками ракет и анимационные ролики с моделированием поражения условных целей.В Белом доме и Пентагоне заверили, что заранее знали об указанных разработках и полностью подготовлены для защиты от любых угроз. Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт отметила, что РФ нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности с 2014 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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