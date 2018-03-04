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Латынина: Путин публично сказал, что мы разрабатываем оружие ядерных террористов
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04.03.2018 18:11
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Президент РФ Владимир Путин презентовал проект беспилотной
подводной лодки с ядерным зарядом, которую можно применить только
для террористической атаки, отметила российский публицист Юлия
Латынина. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Латынина: В разгар мира подплывает такая штука –
и пиндык! Фото: ЕРА "Он сказал, что средств
им противостоять в мире нет, что они уже прошли испытания
в декабре 17-го года, способны двигаться на сверхбольшой
глубине с неограниченной дальностью, поражать все что угодно:
авианосцы, береговую инфраструктуру", – напомнила
она.Публицист отметила, что подводные беспилотные аппараты
в мире уже разработаны США и Китаем."Они, правда,
не работают на ядерном супер-пупер реакторе, но это,
видимо, тот же прямоточный реактор 1970-х,
только с водой в качестве рабочего тела
и перспективой загадить весь мировой океан с выплатой
соответствующих миллиардных компенсаций", – предположила
она.Латынина добавила, что роботы не вытеснили традиционные
подводные лодки из-за невозможности наладить связь под водой."Если
поставить на эту штуку ядерный заряд и запустить,
то представьте себе ядерный сценарий: ядерная война, все
решается в течение двух часов или даже меньше, а эта
штука плывет себе и плывет еще неделю, и через неделю она
как взорвется в том месте, где неделю назад стоял американский
авианосец. Страшное дело! То есть реальное боевое применение
этой штуки, если подумать, это идеальное оружие террориста", –
подчеркнула она.Публицист пояснила, что против вражеской подлодки
или авианосца подводные беспилотники неэффективны."Ее можно
запустить, скажем, по прибрежному городу в самом начале
войны. Вот в разгар мира подплывает такая штука –
и пиндык! То есть Путин публично сказал, что
мы разрабатываем оружие ядерных террористов. Кстати,
о том, что их нельзя перехватить, – это
же опять со слов компьютерных аниматоров
из Генштаба... Мы не знаем", – подытожила она.1
марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию Путин
заявил, что Россия разработала новое гиперзвуковое оружие. По
его словам, авиационно-ракетный комплекс, "не имеющий мировых
аналогов", получил название "Кинжал" и с 1 декабря 2017 года
приступил "к несению опытно-боевого дежурства".Также, по словам
главы Кремля, уже началось серийное производство нового
ракетного комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой
межконтинентальной ракеты "Сармат", которую оснастят "широким
спектром ядерных боеприпасов".Президент РФ рассказал
о разработке крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и
"практически неограниченной дальностью полета", которая пока не
имеет названия, но была проверена на полигоне в конце 2017 года.Во
время выступления Путина показали видео с пробными запусками
ракет и анимационные ролики с моделированием поражения
условных целей.В Белом
доме и Пентагоне заверили, что заранее знали об
указанных разработках и полностью подготовлены для защиты от любых
угроз. Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер
Нойерт отметила, что РФ нарушает Договор о
ликвидации ракет средней и малой дальности с 2014 года.
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