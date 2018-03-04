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В Санкт-Петербурге задержали сторонников Собчак, написавших на льду "Против Путина"
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04.03.2018 18:19
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Полиция Санкт-Петербурга, задержавшая волонтеров предвыборного
штаба Ксении Собчак за надпись на льду реки, не смогла им
"придумать статью". Надпись сразу же удалили Фото: Наталья
Грязневич / Facebook "Вам ночью угрожает опасность? Звоните в
полицию и говорите, что рядом с вами кто-то пишет на снегу "Против
Путина", и отряд приедет в течение пяти минут! Группу волонтеров
нашего штаба задержали этой ночью за "надпись, порочащую
президента". Теперь вы поняли: быть против Путина в России –
это незаконно", – написала она.По словам Грязневич, чтобы
уничтожить надпись, на место инцидента через 15 минут прибыла
пожарная машина."Вот и не стало "плохой надписи". Слабо, Смольный,
очень слабо. Надо было вызывать ледокол!" – прокомментировала
она."Фонтанка" уточняет, что задержанных было девять человек. Их
отпустили, потому что "не смогли придумать статью".Собчак подавала
в высший суд России жалобу на регистрацию Путина в качестве
кандидата на президентских выборах, которые пройдут 18
марта 2018 года. Суд отказал в удовлетворении иска и 26
февраля отклонил апелляцию Собчак на это решение.Собчак
подчеркивала, что Путин уже трижды был президентом России и, в
соответствии с конституцией РФ, больше не имеет права выдвигать
свою кандидатуру на этот пост.Согласно ч. 3 ст. 81 конституции
РФ, “одно и то же лицо не может занимать должность президента
Российской Федерации более двух сроков подряд“.Путин идет на выборы
как самовыдвиженец.Согласно результатам опроса "Левада-центра",
проведенного с 1-го по 5 декабря 2017 года, действующего президента
на выборах готов поддержать 61% россиян. Собчак идет на выборы
под лозунгом "Против всех". На встрече с избирателями 1 декабря она
подчеркнула, что выступает против "этой власти, против
Путина".
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