Полиция Санкт-Петербурга, задержавшая волонтеров предвыборного штаба Ксении Собчак за надпись на льду реки, не смогла им "придумать статью". Надпись сразу же удалили Фото: Наталья Грязневич / Facebook "Вам ночью угрожает опасность? Звоните в полицию и говорите, что рядом с вами кто-то пишет на снегу "Против Путина", и отряд приедет в течение пяти минут! Группу волонтеров нашего штаба задержали этой ночью за "надпись, порочащую президента". Теперь вы поняли: быть против Путина в России – это незаконно", – написала она.По словам Грязневич, чтобы уничтожить надпись, на место инцидента через 15 минут прибыла пожарная машина."Вот и не стало "плохой надписи". Слабо, Смольный, очень слабо. Надо было вызывать ледокол!" – прокомментировала она."Фонтанка" уточняет, что задержанных было девять человек. Их отпустили, потому что "не смогли придумать статью".Собчак подавала в высший суд России жалобу на регистрацию Путина в качестве кандидата на президентских выборах, которые пройдут 18 марта 2018 года. Суд отказал в удовлетворении иска и 26 февраля отклонил апелляцию Собчак на это решение.Собчак подчеркивала, что Путин уже трижды был президентом России и, в соответствии с конституцией РФ, больше не имеет права выдвигать свою кандидатуру на этот пост.Согласно ч. 3 ст. 81 конституции РФ, “одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд“.Путин идет на выборы как самовыдвиженец.Согласно результатам опроса "Левада-центра", проведенного с 1-го по 5 декабря 2017 года, действующего президента на выборах готов поддержать 61% россиян. Собчак идет на выборы под лозунгом "Против всех". На встрече с избирателями 1 декабря она подчеркнула, что выступает против "этой власти, против Путина". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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