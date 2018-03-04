Гражданам РФ, которые будут участвовать в организации и проведении выборов президента России на территории аннексированного Крыма, грозит ответственность по статьям Уголовного кодекса Украины о захвате государственной власти и посягательство на территориальную целостность Украины, отметили в прокуратуре Крыма. Президентские выборы в РФ назначены на 18 марта Фото: EPA "Если это гражданин Украины, то в случае доказательства его вины, ему может грозить наказание за государственную измену, которое предусматривает даже до 15 лет лишения свободы и ответственность за незаконное проведение выборов, которые Уголовный кодекс квалифицирует тоже как преступление", – сказал Удовиченко.Он отметил, что гражданам РФ, которые будут участвовать в организации и проведении этих выборов, грозит ответственность по статьям Уголовного кодекса Украины о захвате государственной власти и посягательство на территориальную целостность Украины.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года – в день годовщины аннексии Крыма. По данным "Коммерсанта", президент РФ Владимир Путинкоторый баллотируется на новый срок, может проголосовать в Севастополе.23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев 23 февраля сказал, что Украина не сможет помешать выборам президента России в аннексированном Крыму.Верховная Рада Украины 1 марта призвала международное общество не признавать предстоящие российские выборы в Крыму. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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