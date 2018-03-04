В операции по перехвату подозрительного судна были задействованы
два корабля береговой охраны Греции и два самолета. Операцию по
задержанию судна проводила береговая охрана Греции Фото: ЕРА
(архив) 20-метровое судно шло под иностранным флагом.В операции по
перехвату были задействованы два корабля береговой охраны и два
самолета.На борту находилась команда из четырех граждан
Сирии.Известно, что судно вышло из порта на Кипре. Место назначения
судна и груза выясняют правоохранители Греции.
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