Погода, Новости, загрузка...

Сводка Новостей

Возле острова Крит обнаружили судно с двумя тоннами конопли
04.03.2018 18:51
В операции по перехвату подозрительного судна были задействованы два корабля береговой охраны Греции и два самолета. Операцию по задержанию судна проводила береговая охрана Греции Фото: ЕРА (архив) 20-метровое судно шло под иностранным флагом.В операции по перехвату были задействованы два корабля береговой охраны и два самолета.На борту находилась команда из четырех граждан Сирии.Известно, что судно вышло из порта на Кипре. Место назначения судна и груза выясняют правоохранители Греции.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить